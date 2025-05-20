А нет никакого события Александр Морозов

20.05.2025, 7:39

В сухом остатке разговора Путина с Трампом повисло какое-то малосодержательное слово.

Сначала все стали читать твит Трампа по итогам телефонного разговора с Путиным и «охнули».

А потом «ох» развеялся и вдруг стало ясно: а нет никакого события.

Смысл в следующем: Путин после разговора сказал: «Трамп выставил свою позицию, мы свою». Трамп в разговоре со своей стороны бурно и бессвязно продолжал требовать скорейшего прекращения огня (как следует из его твита). А Путин, отбиваясь, сказал, что готов продолжать переговоры «о возможном мире», но сначала надо составить «меморандум» (об условиях переговоров и об условиях перемирия и вообще об «условиях устранения первопричины»).

Я не успел даже в эфире сказать, что украинская сторона получает возможность выдвинуть свой «меморандум о первопричинах российской агрессии и об устранении первопричин», как Зеленский уже сделал заявление, что «мол, пожалуйста, нет проблем, мы можем продолжать консультации о первопричинах с российской делегацией и в Стамбуле, и в Ватикане, если потребуется».

В сухом остатке разговора Путина с Трампом повисло какое-то малосодержательное слово «меморандум». Да и то неясно из реакции Трампа: понял ли он что-то про меморандум…

Во всяком случае, теперь Кремль должен породить какой-то очередной документ «об устранении первопричин и условиях возможного мира» и предлагать его украинцам.

Встреча в Стамбуле была инициативой Путина, а не Киева. Поэтому Мединский должен ехать в Стамбул с проектом путинского меморандума. А между тем именно это и ожидалось перед прошлым заседанием в Стамбуле. Во всяком случае, я думал, что у переговорной группы Мединского есть на руках проект документа (как это было в 2022 году), но его не было. Ну вот теперь вроде будет.

Александр Морозов, «Фейсбук»

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