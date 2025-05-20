Еще один провальный проект Лукашенко 5 20.05.2025, 7:44

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Города-спутники пустуют.

В мае 2014 года Лукашенко подписал указ о развитии городов-спутников. Статус спутника Минска тогда получили шесть городов. Они должны были оттянуть на себя стремительно растущее население Минска. Получилось, мягко говоря, не все. Этой весной с инспекцией очередного мегапроекта Лукашенко поехала первая заместитель главы Администрации Наталья Петкевич, пишет planbmedia.io.

Спутники буксуют

Петкевич назвала автором идеи городов-спутников Лукашенко и отметила, что идея «великолепная и комплексная». А Смолевичи, куда она заехала в понедельник, — почти идеальным городом-спутником.

«Перед этим мы посетили Скидель и Жабинку. Смолевичи — это почти идеальный пример. На самом деле где-то становится очень обидно, что раскачиваемся медленно. Десять лет прошло, и, если бы начали сначала, уже было бы совсем по-другому. Но начали поздно. Где-то есть объективные причины, где-то, к сожалению, субъективные. В одном из городов приводили пример, когда проектные работы ведутся на протяжении практически пяти лет. Это, конечно, ненормально», — признала чиновница.

Сам Лукашенко начал продвигать идею лет пятнадцать назад. Но дело не клеилось. «Однако с 2012 года дело не продвинулось дальше одного сданного дома в Смолевичах. Оно и не сдвинется, если Государственная программа по выносу производственных объектов провалена, — сетовал он в 2018-м. — А ведь перенос запланированных 12 предприятий (например, «Белорусские обои», обувная фабрика «Луч», Минский завод отопительного оборудования и прочие) привлек бы в регионы рабочую силу».

Но менять прописку предприятия не спешили, проекты затягивались, а то и саботировались. Из заметных «переносов» можно отметить закрытий аэропорт Минск-1, на месте которого «Дана» строит «Минск-мир», и птицефабрику им. Крупской, (за площадку брался «Трайпл», но в итоге жилой комплекс «Левада» тут построила другая компаний — «Айрон»).

Пока пустовато

Так что рабочих мест в городах-спутниках, даже идеальных, оказалось немного. На работу большинству надо ездить в Минск. Но выяснилось, что быстрое и недорогое транспортное сообщение с городами-спутниками развито недостаточно. По крайней мере, очереди на маршрутку на Смолевичи так и стоят в Минске, около метро «Восток».

«С железной дорогой ничего нового: городская электричка крайне редка плюс нужно пересаживаться на местный автобус, чтобы добраться до новостроек — короче, тут неудобно было и будет», — отметил на днях блогер Денис Блищ.

Правда, прошлой осенью про транспорт вспомнил и Лукашенко. И предложил построить скоростные дороги для поездов в города-спутники Минска. По его оценкам, это не займет много времени, и не требует больших финансовых вложений. Почему этого не удалось сделать за десять лет реализации программы городов-спутников, Лукашенко не уточнил.

Сегодня Петкевич признала, что даже Смолевичи растут медленнее, чем планировалось.

«Задача была прирасти до 50 тысяч человек, пока же имеется 23 тысяч. Есть намеки прирасти до 27 тысяч, но задачу по 50 тысячам Смолевичи не выполнили», — сказала она. 50 тысяч — это план до 2035 года. Пока, судя по фото и блогеров, и госжурналистов, в городе вполне пустынно.

При этом народ продолжает жаловаться на дефицит врачей, учителей, тренеров, гипермаркетов и других радостей жизни. Петкевич, не вдаваясь в подробности, заверила, что с доступностью медпомощи и квалификацией в Смолевичах все очень хорошо. С остальным, в общем, — тоже. Выглядела чиновница прекрасно, журналисты обратили внимание на ее люксовый ремень Hermes.

Одиннадцать лет Лукашенко развивает города-спутники. И как?

В мае 2014 года Лукашенко подписал указ о развитии городов-спутников. Получилось, мягко говоря, не всё. Почему?

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