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«Цены не для слабых нервов»

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  • 20.05.2025, 7:52
  • 4,436
«Цены не для слабых нервов»

Что белорусы говорят об овощах в магазинах и на рынках.

Рост цен в Беларуси существенно обгоняет планы властей. По данным Министерства экономики, годовая инфляция «в определенной степени ускорилась» и в апреле составила 6,5%. Это в министерстве связали с принятыми решениями о повышении регулируемых цен и тарифов (с 15 апреля правительство Беларуси отменило регулирование цен на более чем сто видов товаров и подняло регулируемые цены на остальные семь), а также с ростом цен на некоторые позиции товаров, преимущественно импортированные. Тем временем Евразийский банк развития назвал основными факторами роста цен в Беларуси дальнейшее ослабление белорусского рубля к российскому и ускорение роста цен на сезонные овощи и фрукты, пишет сайт телеканала «Белсат».

Цены не отрегулировались. Свежую немытую картошку до 15 мая можно было продавать по 1,5 рубля за килограмм, а продавали ее тогда хорошо если по четыре – в Вильнюсе и Варшаве картошка дешевле, чем в Минске. Немытую картошку сейчас можно найти и по 4,5 рубля. Был момент, когда картофель просто пропал из продажи. Потом картофель появился, стал пропадать лук. Пропаганда возмущается: «Задолбали со своей картошкой – лишь бы жрать». Чиновники сетуют: «Озимые померзли, надо пересевать». Власти обвиняют поставщиков овощей из резервных хранилищ и частных ферм. Экономисты называют ряд возможных причин дефицита овощей: от регулирования цен и изменения климата до отсутствия частной собственности на землю. Как заметила «Маланка», после проблем с картофелем и луком, проблемы начались с капустой: белорусской почти нет, продается преимущественно завезенная из Казахстана, Узбекистана и других стран, цена достигает 3–4 рублей за кг (год назад в мае капуста стоила меньше двух).

Недовольным начали даже угрожать. На дверях супермаркета «Брилевский» в Гомеле появилась надпись: «Капусты, свеклы, моркови, картофеля и лука в продаже нет». Под ней – выписка из Кодекса об административных правонарушениях, ст. 10.2 «Оскорбление». Белорусы же не перестают удивляться и возмущаться ценам в TikTok и других соцсетях. Иногда шутят. Так, один из пользователей TikTok хвастается: «Приехал на секретный объект, бункер роскоши белоруса». Оказывается, что это погреб в сельском доме, а в подвале – картофель.  Вторая пользовательница красуется с луковицей: «Найдена в «Санте» единственная красная луковица. Ура! Будет суп с луком».

Ей в комментариях пишут: «В «Доброцене» успела купить лук по 2,9 рубля, а в начале зимы думала, что 1,4 – дорого». На это отвечают: «Есть в магазине лук, но по 7 – «золотой» лук получается».

Мало кто ходит по магазинам или рынкам без комментариев. Женщина показывает и озвучивает цены в «Гиппо», показывает лук из России по 3,99 и добавляет: «Лучок так себе, конечно». Показывает капусту из Казахстана по 3,29: «Капуста молодая, но по всему виду видно, что немолодая». Картофель по 2,69, но вид не радует: «Хотелось бы покультурнее». Китайские лимоны по 8,99, но «это вообще такое, совсем квёлое, малое».

«Цены на минском рынке – со слабыми нервами лучше не смотреть, – рассказывает пользователь TikTok. – Картофель – 8,50. Томаты – разброс цен до 20 рублей. Кстати, за 20 рублей были очень вкусные. Красный лук – 17 рублей. Кабачки по 7,50, а летом они и бесплатно никому не нужны. Голубика, привезенная из Перу, всего лишь 95 рублей за килограмм. Клубника из Греции за 18, а за белорусскую хотят уже 25 рублей».

Кто-то радуется находкам: вот на рынке «Лебяжий» огурцы по 1,5–1,6 рубля за килограмм, российская капуста по 2,2, молодой белорусский картофель – всего 4,5 рубля, азербайджанский по 4, клубника от 14 из Греции, от 16 из Беларуси. А вот в Minsk City Hall лук всего по 2,21! Так везет не всем: у другого пользователя TikTok огурцы по 4, капуста по 3,5... Еще один пользователь указывает, что в Бресте клубника от 18 рублей за килограмм, а ему отвечают, что нормальная по 23–25, и клубники на рынке очень мало.

Проблемы бывают даже с яблоками. Один пользователь TikTok показывает подгнившие яблоки в магазине и спрашивает: «Народ, подскажите, пожалуйста, неужели такое яблоко можно продавать людям?» Другие же обращают внимание не на минимальные, а на максимальные цены: черешня из Греции в Минске – 150 рублей за килограмм, черешня из Испании – 120. Раннюю картошку недавно видели и по 10, и по 12 рублей за кило. Кто-то удивляется чесноку: в магазине только китайский по 14,87 рубля за 1 кг. Кто-то хвалится свежей клубникой по 30, кто-то-по 50. Но оказывается, что «биткоин» пищевого отдела – сушеные грибы, цена на которые доходит до 555 рублей за кило.

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