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ISW: Настоящие переговоры невозможны

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  • 20.05.2025, 7:59
  • 7,344
ISW: Настоящие переговоры невозможны
Фото: Anadolu

Россия затягивает время.

Заявления, прозвучавшие из Москвы и Вашингтона после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая показали, что Россия решила и дальше затягивать переговоры и не готова к каким-либо существенным уступкам. Если это не изменится, к длительному и устойчивому миру такие переговоры не приведут.

В этом убеждены эксперты Института изучения войны (ISW). Аналитики сформулировали перечень предпосылок, необходимых для действительно эффективных переговоров о завершении российско-украинской войны.

Первой предпосылкой для эффективных переговоров в ISW назвали отказ России от своей схемы затягивания переговоров и нежелания идти на любые существенные уступки Украине. В противном случае о длительном и устойчивом прекращении российской агрессии против Украины нечего и говорить.

Кроме того, считают аналитики, Россия должна четко признать легитимность президента, правительства и Конституции Украины, а также суверенитет Украины, чтобы участвовать в содержательных, добросовестных переговорах.

Они напоминают, что Путин и другие кремлевские чиновники неоднократно ложно утверждали, что Зеленский является нелегитимным лидером согласно Конституции Украины, и что все украинские правительства с 2014 года также являются нелегитимными. Однако Конституция и законы Украины четко указывают, что Украина не может проводить выборы, пока действует военное положение, и что украинская власть не может отменить военное положение, пока существует «угроза нападения или опасность для государственной независимости Украины и ее территориальной целостности».

«Россия и Украина не могут вести содержательные переговоры, пока Россия отказывается признавать переговорные полномочия Украины. Российские чиновники распространили нарратив о якобы нелегитимности украинского правительства еще 17 мая, и ISW продолжает оценивать, что эти российские усилия направлены на создание условий для России для отказа от любых будущих украинско-российских соглашений во время, которое Россия выберет. Любое будущее мирное соглашение между Россией и Украиной должно включать четкое признание Россией легитимности президента, правительства и Конституции Украины», – говорится в материале.

Не менее важной предпосылкой для эффективных мирных переговоров является согласие России на то, что переговоры о прекращении огня должны предшествовать переговорам о мирном урегулировании. К установлению режима прекращения огня для продолжения дипломатических переговоров по завершению войны России против Украины Москву неоднократно призывали США, Европа и Киев. Однако Россия последовательно отвергает эту последовательность событий как часть усилий, направленных на то, чтобы удержать любые переговоры о прекращении огня в заложниках, чтобы получить дополнительные уступки от Украины и Запада.

«ISW продолжает оценивать, что Россия стремится затянуть мирные переговоры, чтобы продолжать продвижение на поле боя. Мирные переговоры перед установлением прекращения огня позволят России продолжать продвижение в Украине, что Россия, вероятно, попытается использовать в украинско-российских переговорах для получения дальнейших уступок. Любое будущее прекращение огня потребует от России и Украины участия в отдельных переговорах для согласования необходимых надежных механизмов мониторинга, а смешивание переговоров о прекращении огня с переговорами о мирном урегулировании, вероятно, задержит внедрение прекращения огня», – отметили в ISW.

И, безусловно, Россия должна продемонстрировать свою готовность идти на уступки в любых будущих двусторонних переговорах – особенно учитывая, что Кремль постоянно расширяет свой перечень требований.

Так, российские чиновники призвали Украину отдать всю Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области – даже те территории, которые российские войска сейчас не оккупируют – прежде чем Россия сможет согласиться на прекращение огня – несмотря на то, что территориальные требования обычно являются предметом переговоров о прекращении войны, а не переговоров о прекращении огня.

И аппетиты агрессора только усиливаются. После встречи в Стамбуле появились сообщения, что Россия уже начала усиливать свои требования, а западные и украинские источники сообщали, что российская делегация угрожала захватить еще и Харьковскую и Сумскую области – два региона, которые Россия незаконно не аннексировала и не претендовала на них – во время переговоров 16 мая в Стамбуле.

«Эта тактика предполагает, что Россия выдвинет дополнительные, более экстремальные территориальные требования во время переговоров о прекращении войны, если Украина согласится на предварительные условия России о прекращении огня», – резюмировали в ISW.

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