Лукашенко уволил высокопоставленного генерала

Лукашенко уволил высокопоставленного генерала2
- 20.05.2025, 8:05
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Замкомандующего войсками Северо-западного оперативного командования освобожден от должности.
Лукашенко освободил от должности генерал-майора Игоря Козлова своим указом.
Козлов освобожден от должности замкомандующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил республики.
Как проинформировала пресс-служба Лукашенко, указ диктатор подписал в понедельник, 19 мая 2025 года.
Козлов уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.