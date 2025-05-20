Лукашенко уволил высокопоставленного генерала 2 20.05.2025, 8:05

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Игорь Козлов

Замкомандующего войсками Северо-западного оперативного командования освобожден от должности.

Лукашенко освободил от должности генерал-майора Игоря Козлова своим указом.

Козлов освобожден от должности замкомандующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил республики.

Как проинформировала пресс-служба Лукашенко, указ диктатор подписал в понедельник, 19 мая 2025 года.

Козлов уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

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