«Вот такая она, забота о здоровье наших детей!» 4 20.05.2025, 8:15

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Кто будет отдыхать в детских лагерях вместо белорусских школьников.

Белоруска, чья дочь регулярно ездила на оздоровления в белорусские детские лагеря, в этом году осталась без путевки. Она рассказала сайту Charter97.org в чем причина:

— Моя дочь с самого детства болеет псориазом, поэтому мы семьей стараемся использовать лето, чтобы как можно лучше повысить иммунитет.

Ежегодно минимум на 14 дней вывозим дочку на Средиземное море. Обязательно берем дотационный тур в санаторий и детский лагерь, чтобы ребенок максимум времени проводил не в пыльной столице, а на лоне природы.

Но в этом году что-то пошло не так. Дочь (сейчас ей 11 лет) раньше охотно ездила в лагерь «Горизонт».

Этим же летом дотационный тур, который стоит для нашей семьи почти 700 рублей, взять не удалось. Не получили мы и места в санатории. И вот я все думала: «деньги за лагерь даже с частичным дофинансированием немалые. Кто же позанимал места, что белорусским детям негде деться?»

И тут попадается мне на глаза материал, что за мои налоги из резервного неподконтрольного фонда диктатора выдается аж 2,5 миллиона рублей для оздоровления детей из Алжира, России, Египта.

Это как условному Хусейну у нашлось место (да еще и оплаченное белорусским государством!), а моей дочке — нет. Это выходит, что вместо моего ребенка приехал какой-то Иванушка из-под Курска, а моя дочь вынуждена сидеть в квартире.

Решили мы отправить дочку в частный лагерь, но там цены такие, что мне выгоднее взять отпуск за свой счет и выехать с дочкой еще раз на море.

Вот такая она, забота о здоровье наших детей!

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