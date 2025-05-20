Трамп заявил, что пока не будет вводить новые санкции против России 10 20.05.2025, 8:17

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Президент США увидел «стремление Путина к миру».

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен вводить более жесткие санкции против России, поскольку, по его словам, «есть шанс» на прогресс.

Об этом сообщает CNN.

«Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если вы это сделаете, вы также можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что верит в стремление российского диктатора Путина к миру с Украиной.

Глава Белого дома отметил, что у него есть «красная линия», после

которой он решит отказаться от переговоров, но не назвал ее. По его

словам, в этом случае США уступят свою роль в урегулировании Европе.

Трамп подчеркнул, что война в Украине изначально должна была оставаться

проблемой Европы, а Вашингтону не следовало вмешиваться. При этом Трамп

выразил уверенность, что после разговора с Путиным последуют

существенные изменения. «Задействованы большие эго, но я думаю, что

что-то произойдет», — сказал президент США. Он также заявил, что не

будет вводить санкции против России, поскольку есть шанс на прогресс в

вопросе прекращения войны. «Если вы это сделаете (введете санкции против РФ. — прим.), вы также можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет», — отметил Трамп.

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