Трамп заявил, что пока не будет вводить новые санкции против России

Трамп заявил, что пока не будет вводить новые санкции против России10
- 20.05.2025, 8:17
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Президент США увидел «стремление Путина к миру».
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен вводить более жесткие санкции против России, поскольку, по его словам, «есть шанс» на прогресс.
Об этом сообщает CNN.
«Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если вы это сделаете, вы также можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет», — заявил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что верит в стремление российского диктатора Путина к миру с Украиной.
Глава Белого дома отметил, что у него есть «красная линия», после
которой он решит отказаться от переговоров, но не назвал ее. По его
словам, в этом случае США уступят свою роль в урегулировании Европе.
Трамп подчеркнул, что война в Украине изначально должна была оставаться
проблемой Европы, а Вашингтону не следовало вмешиваться. При этом Трамп
выразил уверенность, что после разговора с Путиным последуют
существенные изменения. «Задействованы большие эго, но я думаю, что
что-то произойдет», — сказал президент США. Он также заявил, что не
будет вводить санкции против России, поскольку есть шанс на прогресс в
вопросе прекращения войны. «Если вы это сделаете (введете санкции против РФ. — прим.), вы также можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет», — отметил Трамп.