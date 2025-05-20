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В Минске прячется один из самых разыскиваемых преступников Европы

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  • 20.05.2025, 8:29
  • 3,094
В Минске прячется один из самых разыскиваемых преступников Европы
Арто Калеви Аутио

Финский бизнесмен разыскивается на родине за коррупцию.

В Беларуси пятый год скрывается разыскиваемый Интерполом финский бизнесмен Арто Калеви Аутио (Autio Arto Kalevi), сообщает Белорусский расследовательский центр (БРЦ). Еще в 2024-м числился в списке самых разыскиваемых преступников Европола.

Аутио является фигурантом финского коррупционного дела Молодежного фонда (Nuorisosäätiö) — неправительственной организации, которая владеет тысячами квартир, в которых живет около 5 тыс. молодых финнов без собственного жилья.

Другие фигуранты дела осуждены в Финляндии, Аутио же в связи с коррупционными обвинениями предъявлены претензии на суму более 30 млн евро.

Как выяснил БРЦ, мужчина имеет отношение к тому, что с 2015 года фонд начал инвестировать в элитную недвижимость за пределами Финляндии, в основном в Эстонии, приобретая недвижимость по завышенным ценам. Разницу в цене участники схемы, как отмечается, присваивали.

В основном элитные квартиры фонд приобретал в престижном районе Таллинна — на пляже Пирита. Деньги на это брали в банках под залог имущества, которым владел фонд.

В рамках этой схемы фонд не только брал кредиты, но и сам их выдавал — в частности эстонской компании Pirita Holding. В 2015 году организация одолжила ей 12,1 млн евро. На эти деньги Pirita Holding купила участок в Таллинне у своей материнской компании — Brave Capital. В 2018 году Brave Capital продала «дочку» Молодежному фонду за 5 млн евро, и земля оказалась в собственности фонда.

После серии подобных финансовых манипуляций в бюджет Молодежного фонда вернулось около 1,5 млн евро из выданного Brave Capital кредита на 12,1 млн евро.

Государственный Центр финансирования и развития жилья Финляндии, который частично оплачивал деятельность фонда, узнав о таких инвестициях, сразу потребовал их прекратить. Новое руководство застало фонд на грани банкротства, хотя еще в 2018 году его активы оценивались в 50 млн евро.

БРЦ выяснил, что в Беларуси Аутио женился, проживает в центре Минска. В 2018 году он зарегистрировал в Минске ООО «Амплион Траст», убытки которого за 2021 и 2022 годы составили 43 тыс. рублей (на тот момент более 16,6 тыс. долларов). Кроме того, в 2022 и 2023 годах Министерство по налогам и сборам зафиксировало задолженность «Амплион Траст» перед бюджетом. Компания также должна минскому аудиторскому ООО «Бейкер Тили Бел» более 5 тыс. рублей (тогда свыше 2 тыс. долларов).

По данным источников БРЦ, в 2019 году Аутио приобрел в Риге 14 объектов недвижимости почти на 12 млн евро. В Литве у него 16 компаний, 15 из них — филиалы эстонских фирм, одна имеет британские корни.

Еще одна деятельность Аутио, которая привлекла внимание европейских правоохранителей, — азартные игры. В 2019 году он проигрался на турнире покерной звезды Патрика Антониуса в Таллинне. В общей сложности с 2015 по 2019 год Аутио оставил в таллиннских казино около 6 млн евро.

Весной 2023 года Аутио был осужден в Эстонии за уклонение от уплаты налогов и незаконное хранение оружия — пистолета с глушителем. Налоговая этой страны потребовала взыскать с него почти 2 млн евро. Мужчина пошел на сделку с судом и признал вину по большинству обвинений. Это позволило ему сократить сумму выплаты почти в 10 раз. Назначенный срок лишения свободы — 2 года и 8 месяцев — сделали условным.

В самом судебном процессе Аутио участвовал по видеосвязи, находясь в Минске.

Пребывание Аутио в Беларуси сделалось возможным, поскольку Беларусь не подписала с Финляндией двустороннее соглашение об экстрадиции преступников, отмечает БРЦ.

Примечательно, что уже в этом году Аутио сможет без препятствий вернуться в Хельсинки — в декабре 2025 года истечет 10-летний срок давности действия подозрений в совершении преступлений, связанных с Молодежным фондом.

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