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ЕС меняет правила въезда

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  • 20.05.2025, 8:33
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ЕС меняет правила въезда

На границах Шенгена отменят штампы.

Совет ЕС и Европарламент заключили предварительное соглашение о постепенном запуске автоматизированной пограничной системы въездов и выездов (Entry/Exit system, EES) в Евросоюз, которая заменит штампы в загранпаспорте, пишет «Немецкая волна».

Новый регламент постепенного запуска EES

Решение о введении системы было принято еще в 2017 году, ее запуск несколько раз откладывался. Последним сроком назывался 2024 год. Однако в конце прошлого года Еврокомиссия (ЕК) вновь отложила запуск EES, так как Германия, Франция и Нидерланды оказались не готовы к ее введению. Тогда ЕК потребовала создать новый регламент не одномоментного, а постепенного запуска системы.

В новом соглашении предлагается отвести на постепенное введение EES шесть месяцев. «До конца этого переходного периода страны-члены продолжат вручную проставлять печати в проездных документах», - сказано в пресс-релизе. Ранее сообщалось, что EES полностью заменит штампы в загранпаспорте.

Соглашение Совета ЕС и Европарламента не означает, что EES начнут вводить уже сейчас. Дату начала постепенного запуска системы должна установить Еврокомиссия. Кроме того, достигнутое 19 мая соглашение - предварительное, его еще должны окончательно одобрить сами Совет ЕС и Европарламент.

Новая система увеличит очереди?

Цифровая система EES позволит автоматически регистрировать данные въезжающих в Шенгенскую зону и выезжающих за ее пределы, в том числе биометрические данные: отпечатки пальцев и снимок лица. Власти стран ЕС будут иметь постоянный доступ к персональным данным граждан третьих стран и истории их поездок, а также смогут контролировать, соблюдают ли те разрешенный период пребывания.

«EES значительно снизит вероятность мошенничества с идентификационными данными и превышения срока пребывания», - сказано в заявлении Совета ЕС.

Ранее в СМИ звучали опасения, что новая система не сократит, а увеличит очереди на границах Шенгенской зоны. Об этом говорили и власти Великобритании. В проекте нового регламента сказано, что страны ЕС смогут временно отключать EES, «когда интенсивность потока людей приведет к очень большому времени ожидания».

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