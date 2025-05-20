Кто охраняет Лукашенко 5 20.05.2025, 8:45

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Идентифицированы телохранители диктатора.

«Зеркало» назвало пять охранников, которые чаще всего сопровождают Лукашенко в последнее время. Вот что о них известно.

За последние полгода выяснилось, что как минимум два охранника ушли на высокие должности в банковской сфере. Журналисты изучили, какие сотрудники службы безопасности сопровождают политика в его поездках в последнее время. Вот что о них удалось узнать при помощи BELPOL и «Киберпартизан».

Экс-десантник, который ходит по следам

Самая недавняя зарубежная «вылазка» Лукашенко — поездка в Москву на парад 9 Мая. В этом путешествии «тенью» политика был телохранитель Павел Лагун. Именно он встречал своего начальника из самолета и автомобиля, находился рядом во время общения с журналистами и стоял за трибуной, пока политик наблюдал за демонстрацией военной техники.

В тот же день политик вернулся в Минск и выступил уже на «своем» параде. Когда после мероприятия Лукашенко отправился пообщаться с военными, Лагун снова находился за его спиной.

Журналисты рассказывали об этом телохранителе раньше. Именно Лагун был рядом с Лукашенко 30 декабря 2020 года, когда тот посещал войсковую часть минского ОМОНа и благодарил силовиков «за мужество, стойкость, верность присяге и своему народу».

Его можно было заметить на снимках пресс-службы политика и в последующие годы.

Павел — уроженец Барановичей, ему 39 лет, следует из данных BELPOL. В прошлом он служил в воинской части 92 700, которая входит в состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бреста. Также он работал в белорусской Военной академии, числился там заместителем начальника и начальником курса. Когда он присоединился к службе безопасности Лукашенко, из доступных данных неизвестно.

Мастер спорта быстрого реагирования

До этого Лукашенко летал к Путину на неанонсированную встречу «один на один» в апреле этого года. В поездке его сопровождал сотрудник службы безопасности Дмитрий Чапля.

Дмитрию 34 года, он прописан в Минске. По данным «Киберпартизан», в службе безопасности он состоит с 2016 года, до этого служил в cпециальном отряде быстрого реагирования (войсковая часть 3032) и в спецназе МВД (в/ч 3214), где командовал взводом. В 2018 году Дмитрий получил звание мастера спорта в дисциплине «многоборье телохранителей».

Очень опытный охранник

Еще чаще рядом с Лукашенко можно заметить Николая Боярина. Он охранял политика во время майской поездки в Москву, также засветился на кадрах за 13−14 марта 2025 года, когда политик летал в Кремль на переговоры с Путиным.

Боярина можно увидеть рядом с Лукашенко и во время визитов внутри страны. К примеру, он следовал за начальником во время рабочей поездки в Оршанский район в апреле этого года.

Сейчас Николаю 41 год, он прописан в Минске, следует из данных «Киберпартизан». В войсковой части 01549, которая отвечает за безопасность Лукашенко, Боярин числится как минимум с 2006 года — то есть уже почти 20 лет. В доступных базах данных есть информация об учебе в средней школе, однако не сохранилось никакой другой информации о его образовании или работе.

Хоккеист и спутник на предприятиях

Еще один телохранитель, который сопровождает Лукашенко в поездках по стране, — Андрей Пархимович. Именно он вместе с политиком посещал храм в Толочине на Пасху, осматривал завод «Интеграл» в феврале этого года и изучал новые станции метро в канун Нового года.

Пархимовичу 39 лет, в утекших базах данных сохранились его адреса в Минске и Фаниполе. По информации «Киберпартизан», он числится в службе безопасности как минимум с 2010 года. До этого он числился в благотворительном фонде «Память Афгана».

Также Андрей играет в хоккей в команде «Легион» на позиции защитника. Мы раньше писали об этой команде: она дебютировала в любительском хоккейном чемпионате Минска в 2024 году, 23 из 29 ее игроков — бывшие или действующие сотрудники Службы безопасности Лукашенко.

Бывший собровец, который всегда рядом

Также во время поездок Лукашенко по стране на видео попадает еще один телохранитель. Это Дмитрий Герасимчик. Он сопровождал политика во время визитов в Оршанский и Шкловский районы в апреле этого года, а также на завод «Интеграл» в феврале.

Дмитрию 31 год, он зарегистрирован в Минске, следует из данных «Киберпартизан». Прошлое место его службы — специальный отряд быстрого реагирования (войсковая часть 3032), там он значился бойцом.

Когда он перешел на теперешнюю должность в охране Лукашенко — из доступных данных неизвестно.

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