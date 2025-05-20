Дипломаты и экономисты прокомментировали телефонный разговор Трампа и Путина
- 20.05.2025, 8:53
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Мир в ближайшее время не ожидается.
Часть дипломатов и экспертов заявляют, что российский диктатор Владимир Путин «переиграл» президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Так, бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис убежден, что Трамп попытается убедить Украину принять требования Путина.
«Путин повторяет те же нелепые требования. И мы считаем минуты до того момента, когда Трамп попытается убедить Украину принять их», — написал Ландсбергис.
Бывший посол США в Украине, эксперт по ядерному вооружению Стивен Пайфер считает, что во время разговора Путин «переиграл» Трампа и «мир в ближайшее время не ожидается».
«Другими словами, никакого российско-украинского перемирия сейчас нет. Путин может продолжать войну против Украины, затягивая переговоры о прекращении огня и окончательное урегулирование. Похоже, что Путин снова переиграл Трампа, в том числе, подбросив нереалистичные перспективы масштабной торговли», — написал Пайфер.
Первый министр иностранных дел РФ Андрей Козырев по итогам переговоров отметил, что Путин «строит западных лидеров, потому что это позволяет ему и его союзникам снова почувствовать себя сильными».
Президент KSE и экс-министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства в 2019—2020 годов Тимофей Милованов отметил, что «Путин и Трамп договорились продолжить переговоры и ничего больше».