закрыть
20 мая 2025, вторник, 9:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ISW: Солдаты КНДР пропали с поля боя

  • 20.05.2025, 9:20
ISW: Солдаты КНДР пропали с поля боя

Северокорейцев больше не бросают на штурмы.

ВСУ недавно продвинулись на южной окраине Теткиного - пограничного поселка Курской области РФ. Об этом в очередном своем отчете сообщил американский Институт изучения войны ISW.

Исследователи ссылаются на геолокационные видеозаписи, опубликованные 19 мая. Этим же числом датированы кадры, свидетельствующие о том, что российские войска недавно продвинулись к международному пограничному контрольно-пропускному пункту к юго-востоку от Теткино.

В то же время российские военные блогеры утверждали, что украинские войска безуспешно атаковали на Курщине в направлении Теткиного и Нового Пути.

При этом украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что северокорейские войска больше не осуществляют наступлений на курском направлении, и россияне лишь «эпизодически» разворачивают их на территории РФ.

Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке сообщил, что на Курском направлении Силы обороны Украины отбили десять вражеских атак. Здесь враг также нанес 11 авиаударов, применив 26 управляемых авиабомб, и совершил 202 артиллерийских обстрела, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров
Теперь позиция России совершенно отчаянная
Теперь позиция России совершенно отчаянная Андрей Зубов
Колхозный кровожадный молох
Колхозный кровожадный молох Ирина Халип
Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина