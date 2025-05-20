ISW: Солдаты КНДР пропали с поля боя 20.05.2025, 9:20

Северокорейцев больше не бросают на штурмы.

ВСУ недавно продвинулись на южной окраине Теткиного - пограничного поселка Курской области РФ. Об этом в очередном своем отчете сообщил американский Институт изучения войны ISW.

Исследователи ссылаются на геолокационные видеозаписи, опубликованные 19 мая. Этим же числом датированы кадры, свидетельствующие о том, что российские войска недавно продвинулись к международному пограничному контрольно-пропускному пункту к юго-востоку от Теткино.

В то же время российские военные блогеры утверждали, что украинские войска безуспешно атаковали на Курщине в направлении Теткиного и Нового Пути.

При этом украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что северокорейские войска больше не осуществляют наступлений на курском направлении, и россияне лишь «эпизодически» разворачивают их на территории РФ.

Генеральный штаб ВСУ в своей вечерней сводке сообщил, что на Курском направлении Силы обороны Украины отбили десять вражеских атак. Здесь враг также нанес 11 авиаударов, применив 26 управляемых авиабомб, и совершил 202 артиллерийских обстрела, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

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