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Белорусские ягоды продаются по астрономическим ценам

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  • 20.05.2025, 9:25
  • 1,134
Белорусские ягоды продаются по астрономическим ценам

Фотофакт из минских магазинов.

В больших магазинах Минска ягода в наличии имеется. В гипермаркете «Green» обнаружена польская клубника по цене 21,99 рублей за кг. В «Соседях» импортная клубника стоит 27,99 рублей, пишет «Салiдарнасць».

В немногочисленных уличных лотках, торгующих овощами и фруктами, в Минске можно купить белорусскую клубнику по цене 25 рублей за кг. На ценниках пишут, что выращена в Бресте.

В торговом павильоне с фруктами возле торгового центра «Рига» продается белорусская клубника двух видов, выращенная в теплицах, по цене 39,50 за кило «очень сладкая» и 45 рублей за кг.

Кстати, там же продаются выращенные в Беларуси ежевика и малина по «астрономическим» ценам – 120 и 200 рублей соответственно.

В небольших магазинчиках формата «у дома» никакой клубники в продаже нет.

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