В Малых Сехновичах снесли памятник Тадеушу Костюшко

В Малых Сехновичах снесли памятник Тадеушу Костюшко1
- 20.05.2025, 9:38
- 1,858
На его месте теперь клумба.
В деревне Малые Сехновичи (Жабинковский район), где род Костюшко владел землями на протяжении нескольких столетий, демонтирован бюст Тадеушу Костюшко, который был изготовлен в 1932 году скульптором Бальбиной Видацкой-Свитич, пишет телеграм-канал «Спадчына».
На снимках, опубликованных в местной газете 7 мая 2025 года, на месте памятника видна клумба.
Кроме того, с сайта районного краеведческого музея, возле которого располагался бюст, исчезли любые упоминания о Костюшко. Ранее в музее была целая экспозиция, посвященная знаменитому уроженцу этих мест, однако теперь и она, судя по всему, ликвидирована.
Тадеуш Костюшко — одна из самых известных личностей, родившихся на белорусской земле. Он остается героем США, Польши, почетным гражданином Франции. Его наследие признается во всем мире, а имя носит множество улиц, мостов и учреждений.