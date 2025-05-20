В Малых Сехновичах снесли памятник Тадеушу Костюшко 1 20.05.2025, 9:38

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На его месте теперь клумба.

В деревне Малые Сехновичи (Жабинковский район), где род Костюшко владел землями на протяжении нескольких столетий, демонтирован бюст Тадеушу Костюшко, который был изготовлен в 1932 году скульптором Бальбиной Видацкой-Свитич, пишет телеграм-канал «Спадчына».

На снимках, опубликованных в местной газете 7 мая 2025 года, на месте памятника видна клумба.

Кроме того, с сайта районного краеведческого музея, возле которого располагался бюст, исчезли любые упоминания о Костюшко. Ранее в музее была целая экспозиция, посвященная знаменитому уроженцу этих мест, однако теперь и она, судя по всему, ликвидирована.

Тадеуш Костюшко — одна из самых известных личностей, родившихся на белорусской земле. Он остается героем США, Польши, почетным гражданином Франции. Его наследие признается во всем мире, а имя носит множество улиц, мостов и учреждений.

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