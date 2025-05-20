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Новое оружие для ВСУ: боевой робот-огнеметчик допущен на фронт

  • 20.05.2025, 9:40
Новое оружие для ВСУ: боевой робот-огнеметчик допущен на фронт

Среди преимуществ ‒ автономность и мобильность.

Новый мобильный огнеметный ударный комплекс украинской разработки под названием KRAMPUS официально кодифицирован Министерством обороны Украины и допущен к эксплуатации в подразделениях ВСУ. О принятом решении сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Там уточнили, что KRAMPUS отличается компактными размерами, высокой мобильностью и адаптивностью к различным ландшафтам. Его конструкция позволяет транспортировать комплекс в кузове пикапа, микроавтобуса или на прицепе. Этот наземный роботизированный комплекс предназначен для выполнения штурмовых и оборонительных задач в сложных условиях боевых действий.

Платформа оснащена двумя бесшумными электродвигателями и гусеничным шасси, что обеспечивает высокую проходимость в сложной местности, в частности, в лесах, по болотам, песку или крутым склонам. Комплекс имеет защищенные каналы связи и стабильно работает при различных погодных условиях: в холод, жару, дождь или снег. Емкости батарей хватает на несколько часов непрерывного движения, что позволяет находиться на позиции в режиме дежурства в течение длительного времени.

Также KRAMPUS оснащен системой видеонаблюдения и боевым модулем с реактивными пехотными огнеметами РПВ-16. Это оружие способно эффективно уничтожать живую силу и легкобронированную технику противника.

По данным Минобороны, с начала полномасштабного вторжения Украина кодифицировала и допустила к эксплуатации более 80 наземных роботизированных комплексов, большинство из которых созданы украинскими разработчиками. В 2023 году было утвердили около десяти таких систем, в 2024-м ‒ более 50, а с начала 2025 года ‒ уже более двух десятков.

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