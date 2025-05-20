На севере Беларуси побит погодный рекорд
- 20.05.2025, 9:49
На метеостанции Езерище выпало 52 мм осадков.
Сильные дожди обрушились на север Беларуси, установив новый рекорд по суточным осадкам.
По данным телеграм-канала Nadvorie, в понедельник, 19 мая, на метеостанции Езерище выпало 52 мм осадков. Это стало рекордным показателем для мая за всю историю наблюдений с 1960 года.
В Верхнедвинске за период с 17 по 19 мая выпало 61 мм осадков – почти месячная норма.
Согласно прогнозу синоптиков, атмосферный фронт покидает северные районы и, теряя силу, смещается в центральную часть страны. В этих регионах ночью прошли дожди.
На 20 мая Белгидромет объявил желтый уровень опасности – по юго-востоку страны ожидаются грозы.