«Банкомат «съел» часть денег, и они пропали»
- 20.05.2025, 9:56
Странная история со сбоем банкомата.
Минчанин утверждает, что пытался пополнить карту через банкомат, но деньги в буквальном смысле исчезли.
— Банкомат «съел» часть денег, и они пропали. Жалобы ничего не дали, — рассказал журналистам Onliner минчанин.
У банка есть свое объяснение: там подтвердили, что банкомат действительно зафиксировал неуспешную операцию пополнения карты на имя читателя. Но, по версии банка, устройство вернуло всю сумму, которую клиент положил в купюроприемник.
В банке сообщили, что несколько раз проверили банкомат, в том числе пересчитали наличку внутри него и сверили с данными аналитического учета банка, — никаких расхождений не было, вне кассет банкомата денег тоже не нашли.
По словам клиента, речь о потерянных 200 рублях, но в банке это подтвердить не смогли.
— Согласно имеющимся материалам видеонаблюдения, установить точную сумму внесенных денежных средств не представляется возможным, — говорится в ответе банка.