«Банкомат «съел» часть денег, и они пропали» 20.05.2025, 9:56

Странная история со сбоем банкомата.

Минчанин утверждает, что пытался пополнить карту через банкомат, но деньги в буквальном смысле исчезли.

— Банкомат «съел» часть денег, и они пропали. Жалобы ничего не дали, — рассказал журналистам Onliner минчанин.

У банка есть свое объяснение: там подтвердили, что банкомат действительно зафиксировал неуспешную операцию пополнения карты на имя читателя. Но, по версии банка, устройство вернуло всю сумму, которую клиент положил в купюроприемник.

В банке сообщили, что несколько раз проверили банкомат, в том числе пересчитали наличку внутри него и сверили с данными аналитического учета банка, — никаких расхождений не было, вне кассет банкомата денег тоже не нашли.

По словам клиента, речь о потерянных 200 рублях, но в банке это подтвердить не смогли.

— Согласно имеющимся материалам видеонаблюдения, установить точную сумму внесенных денежных средств не представляется возможным, — говорится в ответе банка.

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