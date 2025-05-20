Словаки отвернулись от Фицо 3 20.05.2025, 10:05

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Падает рейтинг партии пророссийского премьера.

Суммарный рейтинг правительственных партий Словакии сейчас не позволил бы им сформировать коалицию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos для Denník N, передает «Европейская правда».

Оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» победило бы на выборах, если бы они состоялись в середине мая, набрав 21,9% голосов. Партия Smer премьер-министра Роберта Фицо заняла бы второе место с 19,6% голосов опрошенных, а «Республика» – третье с поддержкой 9,3% респондентов.

Поддержка коалиционной партии «Голос» упала ниже десяти процентов, и сейчас за нее проголосовали бы 8,4% словаков, что является самым низким показателем в истории. «Голос» была образована в 2020 году в результате отделения от Smer. На выборах 2023 года она набрала почти 15% голосов. Петер Пеллегрини, основавший «Голос», был избран президентом в 2024 году, и под руководством его преемника, министра внутренних дел Матуша Шутая Эштока, рейтинг партии продолжает падать.

За Словацкую национальную партию, которая входит в коалцию, сейчас готовы проголосовать лишь 3%.

То есть вместе три правительственные партии не смогли бы сформировать необходимое для управления большинство.

Христианско-демократическое движение (7,5%), Словацкое движение (7,3%) и Партия свободы и солидарности (6,6%) также войдут в парламент. Партии Альянс (4,8%) и Демократы (4,7%) не пройдут в парламент.

На последних парламентских выборах в Словакии в 2023 году победила партия Smer с результатом 22,94%, за ней шла партия «Прогрессивная Словакия» с 17,96%. Далее шли «Голос» (14,7%), коалиция OLANO, KÚ и Za lidi (8,89%), KDH (6,82%), SaS (6,32%) и SNS (5,62%).

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