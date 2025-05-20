Представлен более доступный конкурент Audi Q7 от Nissan 1 20.05.2025, 10:09

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Большой семейный кроссовер прошел модернизацию.

В США презентовали новый Infiniti QX60. Большой семейный кроссовер прошел модернизацию.

Подробности Infiniti QX60 раскрыли на официальном сайте премиального бренда Nissan.

Кроссовер Infiniti QX60 узнается, прежде всего, по измененной передней части. Новая решетка радиатора, более агрессивный бампер с увеличенными воздухозаборниками и обновленные фары сделали ее более выразительной. Кроме того, освежили накладки на пороги, фонари и задний бампер.

В линейке Infiniti QX60 2026 также появился вариант Sport с особой решеткой радиатора, спортивным передним бампером и новыми 20-дюймовыми дисками.

В салоне Infiniti QX60 изменений меньше. Кроссовер получил более современную мультимедийную систему со встроенными сервисами Google. Также предложили новые варианты внутренней отделки, причем теперь натуральная кожа используется только в топовой версии Autograph (в остальных вариантах — экокожа).

Среди доступных опций появились мощная акустика Klipsch с 16 динамиками на 600 Вт и улучшенная система полуавтономного движения ProPILOT Assist, которая позволяет не держать руки на руле.

Новый Infiniti QX60 доступен исключительно с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой на 272 л. с. и 9-ступенчатой автоматической КПП. Привод может быть передним или полным.

Кроссовер Infiniti QX60 поступит в продажу с лета. Модель по-прежнему будет значительно дешевле конкурента Audi Q7 — будет стоить примерно от $50 000.

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