Белорусы жалуются на обувь от Belvest и проблемы с возвратом денег 3 20.05.2025, 10:16

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Дорого и некачественно.

Белоруска поделилась своей историей в TikTok — и вызвала волну откликов от других покупателей, которые столкнулись с аналогичными проблемами, пишет BGmedia.

«Обувь нормальная, а носить невозможно»

Покупка зимней обуви в Belvest началась для белoруски обнадеживающе.

«Внешне — никаких вопросов, кожаные ботинки, аккуратные», — рассказала она в видео. Купила их в середине января. Носила недолго, а потом убрала в шкаф до следующего похолодания.

Но когда морозы вернулись весной, выяснилось, что в одном ботинке стало неудобно ходить.

«Думала, что сбился носок. Оказалось — стелька проваливается в пустоту внутри подошвы», — поделилась покупательница.

По ее словам, структура подошвы была ячеистой, и одна из ячеек словно «просела».

Женщина отнесла обувь обратно в магазин. Там приняли ее на экспертизу. Уже на следующий день сообщили: дефект признан заводским браком, и предложили оформить заявление на возврат средств. Казалось бы, все хорошо. Но дальше началось самое интересное.

Деньги обещали… когда-нибудь

«Я спросила, когда вернут деньги. Сказали, что теперь это все «через налоговую». Никаких конкретных сроков не назвали», — рассказывает автор ролика.

В отличие от опыта с другим белoруcским брендом — Marko, где деньги вернули сразу же на месте, в Belvest возврат средств оказался процессом долгим и запутанным.

По словам женщины, в магазине упомянули, что сначала оформляют данные для налоговой, а потом якобы начинается отсчет сроков возврата.

«Сколько ждать? Неделю? Две? Месяц? Никто не сказал», — с тревогой комментирует она.

Больше всего ее беспокоит, что сейчас у нее нет ни обуви, ни денег. В случае, если бы это случилось в сезон, осталась бы и вовсе без пары на замену.

Мнение пользователей: «У нас так же»

Под видео в TikTok — десятки комментариев. И они рисуют тревожную картину: Belvest стал регулярно попадать в фокус потребительской критики. Люди делятся историями о просевших подошвах, растрескавшейся коже, краске, которая сходит с обуви после первого выхода.

Некоторые пишут о затяжных сроках возврата средств. Кто-то ждал деньги более месяца. Кто-то даже намерен идти в суд. Но есть и те, кто все же получил компенсацию — после экспертизы или жалобы.

«У меня была такая же ситуация. После экспертизы вернули деньги. Сломан супинатор».

«В Белвест сдала обувь месяц назад, до сих пор жду деньги. Буду подавать в суд».

«Купила черные кроссовки. На следующий день краска слезла — оказалось, кожа светлая, просто слегка прокрашена сверху».

«А мне осенние туфли Белвест служат уже 10 лет — отличные!».

Полярные оценки показывают: Belvest — это лотерея. Кто-то попадает на удачную пару, а кому-то не везет даже дважды подряд.

Что происходит с качеством?

Пользователи высказывают предположения: качество могло пострадать из-за перехода части производства в Китай. Это подтвердил и один из комментаторов, представившийся работником сети Belvest.

«Есть линия китайской обуви — она легче, дешевле и хуже по качеству. Беларуская стоит от 350–400 рублей и держится дольше».

Проблемы чаще всего касаются подошвы — у многих она крошится, трескается или «проваливается» уже после одного сезона. Эксперты рынка подчеркивают: пустотелая подошва, которая сейчас используется во многих бюджетных моделях, — это одна из самых уязвимых частей обуви.

Что делать, если столкнулись с браком?

Обувь можно вернуть в течение гарантийного срока — а это по закону в течение двух лет, если выявляется производственный дефект.

Даже без чека магазин обязан принять товар, если сохранилась информация о покупке (например, по банковской выписке).

При отказе от возврата или затягивании сроков — обращайтесь в Общество защиты прав потребителей. Консультация там — бесплатная.

Юристы советуют всегда подавать заявление в письменной форме и просить указать сроки возврата средств. Это поможет в случае, если дело дойдет до суда.

Остается надеяться, что Belvest не проигнорирует обратную связь и пересмотрит как контроль качества, так и клиентский сервис.

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