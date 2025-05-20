«Продолжаются дешевые уловки» 2 20.05.2025, 10:23

1,926

Военный аналитик прокомментировал заявление Путина после разговора с Трампом.

Путин назвал разговор с президентом США Дональдом Трампом 19 мая «содержательным, откровенным и очень полезным». Также выразил благодарность американскому лидеру за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.

По мнению военного аналитика Яна Матвеева, никакого результата у разговора нет, поскольку российская сторона лишь стремится к затягиванию времени, в то время как оккупанты продолжают продвигаться на поле боя.

«Никакого результата разговор Путина с Трампом не имеет. Продолжаются дешевые уловки для затягивания времени. Пока Путин изображает переговоры, его армия пытается наступать на Покровск и Константиновку. А Трамп рад верить путинскому обману», - говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com