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«Продолжаются дешевые уловки»

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  • 20.05.2025, 10:23
  • 1,926
«Продолжаются дешевые уловки»

Военный аналитик прокомментировал заявление Путина после разговора с Трампом.

Путин назвал разговор с президентом США Дональдом Трампом 19 мая «содержательным, откровенным и очень полезным». Также выразил благодарность американскому лидеру за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.

По мнению военного аналитика Яна Матвеева, никакого результата у разговора нет, поскольку российская сторона лишь стремится к затягиванию времени, в то время как оккупанты продолжают продвигаться на поле боя.

«Никакого результата разговор Путина с Трампом не имеет. Продолжаются дешевые уловки для затягивания времени. Пока Путин изображает переговоры, его армия пытается наступать на Покровск и Константиновку. А Трамп рад верить путинскому обману», - говорится в сообщении.

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