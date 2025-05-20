«Продолжаются дешевые уловки»2
- 20.05.2025, 10:23
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Военный аналитик прокомментировал заявление Путина после разговора с Трампом.
Путин назвал разговор с президентом США Дональдом Трампом 19 мая «содержательным, откровенным и очень полезным». Также выразил благодарность американскому лидеру за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.
По мнению военного аналитика Яна Матвеева, никакого результата у разговора нет, поскольку российская сторона лишь стремится к затягиванию времени, в то время как оккупанты продолжают продвигаться на поле боя.
«Никакого результата разговор Путина с Трампом не имеет. Продолжаются дешевые уловки для затягивания времени. Пока Путин изображает переговоры, его армия пытается наступать на Покровск и Константиновку. А Трамп рад верить путинскому обману», - говорится в сообщении.