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В одном из районов Беларуси нашли грибы с радиацией

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  • 20.05.2025, 10:28
  • 1,758
В одном из районов Беларуси нашли грибы с радиацией

Превышение нормы цезия-137 в разы.

В грибах, собранных в одном из районов Беларуси, обнаружили превышение цезия-137 в несколько раз от максимально допустимой нормы.

Об этом рассказали в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалисты изучили 121 пробу пищевых продуктов и 23 пробы воды на содержание 2 радионуклидов: стронция-90 и цезия-137. Превышений первого не выявили.

Иначе обстоят дела с цезием-137. Его превышение наблюдалось в двух случаях.

В частности, в одной пробе свежих грибов и продуктов их переработки этот показатель составил 517 Бк/кг при норме 500 Бк/кг. В пробе сушеных грибов – 17 265 Бк/кг, когда необходимо 2500 Бк/кг.

Получается, содержание радиоактивного цезия-137 в сушеных грибах превысило норму почти в 7 раз.

Оба случая зарегистрированы в Кормянском районе Гомельской области.

Как себя защитить

При покупке продуктов убедитесь, что у продавца есть документ, подтверждающий качество и безопасность на приобретаемую вами продукцию, выданный лабораторией радиационного контроля рынка.

Не нужно покупать дары леса на стихийных рынках или возле дорог. Если вы все-таки их приобрели, на радиацию грибы (даже вареные или соленые) или ягоды можно проверить бесплатно.

Где проверить продукты на радиацию

Продукцию из личных подсобных хозяйств, включая дикорастущие грибы и ягоды, можно исследовать в территориальных центрах гигиены и эпидемиологии.

Объем для пробы должен составлять: свежие ягоды/грибы – не менее 0,5 л, сушеные грибы – минимум 100 г.

Исследования для населения проводятся бесплатно. Результаты сообщаются устно в день обращения.

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