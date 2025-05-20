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19FortyFive: Советский МиГ-23 — это провальный самолет

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  • 20.05.2025, 10:36
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19FortyFive: Советский МиГ-23 — это провальный самолет

Составить конкуренцию американскому F-4 Phantom не вышло.

Разработанный в конце 1960-х годов МиГ-23 стал первым советским истребителем с изменяемой геометрией крыла и должен был заменить МиГ-21, а также конкурировать с американским F-4 Phantom. Он отличался большей дальностью, боевой нагрузкой и возможностью перехвата целей вне визуального контакта, пишет издание 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Самолет получил мощный двигатель РЛС «Сапфир-23» и возможность нести до шести ракет различного типа. Изменяемая стреловидность крыла позволяла оптимизировать полет на разных скоростях. Производство МиГ-23 стартовало в 1969 году, всего было выпущено более 5 000 машин. Он стал самым массовым самолетом с подвижным крылом в истории.

Однако на практике МиГ-23 оказался сложным в управлении, дорогим в эксплуатации и менее надежным, чем старый МиГ-21. Реальные бои показали, что у модели короткий срок службы двигателя и есть другие серьезные недостатки. Сирия потеряла десятки МиГ-23 в арабо-израильских конфликтах, Ирак лишился множество своих истребителей в боях с иранской авиацией, а в 1989 году два ливийских МиГ-23 были уничтожены американскими F-14.

Провальные боевые результаты испортили репутацию МиГ-23, и его сняли с вооружения раньше, чем устаревший МиГ-21, который он должен был заменить.

История МиГ-23 остается примером того, как амбициозный проект может оказаться неудачным в реальных боевых условиях.

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