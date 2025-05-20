Стало известно, сколько «шенгенов» получили белорусы в 2024-ом году 20.05.2025, 10:43

Какие страны их чаще выдают?

В 2024 году граждане Беларуси получили около 157 тысяч шенгенских виз. Но это без учета Греции, Испании и Хорватии, которые выдают визы через российские диппредставительства. Визовую статистику, как обычно, опубликовала Еврокомиссия.

Топ-5 стран, которые выдали белорусам наибольшее количество виз, в целом не изменился. Это: Германия — 50 459, Италия — 49 588, Польша — 20 952, Венгрия — 13 953 и Франция — 11 889.

Эта статистика включает в себя только «чистый шенген» — то есть визы типа С, а национальные визы типа D она не учитывает. ЕК также не предоставляет информацию о целях визита. Туристические, гостевые и другие виды виз объединены в одной цифре.

Из тенденций прошлого года можно отметить, что практически все основные страны, где белорусы привыкли получать визы, уменьшили их выдачу. Кроме Италии, которая увеличила количество выданных виз более чем на 10%. А, например, Польша сократила примерно на треть.

Кроме того, резко возросла доля отказов. Например, при получении немецкого «шенгена» — до 2,6%, венгерского — до 2,3%, а Франция отказывала белорусам и вовсе в 6,2% случаев.

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