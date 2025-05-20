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На ремонте в РФ застрял большой корабль

  • 20.05.2025, 10:46
На ремонте в РФ застрял большой корабль

Модернизация «Адмирала Чабаненко» затянулась уже на 11 лет.

У России снова возникли проблемы с модернизацией флота - ремонт большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко» затянулся уже на 11 лет.

Как пишет Defense Express, это далеко не первый случай, когда корабли ВМФ РФ годами простаивают без четких перспектив возвращения в строй. В частности, авианосец «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте с 2017 года, а атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» модернизируют с 1997-го - при этом в него уже вложили более 5 миллиардов долларов.

Аналитики отмечают, что похожая ситуация сложилась с «Адмиралом Чабаненко» - кораблем проекта 1155.1, который входит в состав Северного флота РФ. В РФ поставили его в ремонт, а впоследствии было принято решение не только восстановить техническое состояние боевой единицы, но и провести глубокую модернизацию с перевооружением.

«У россиян сорвались сроки ремонта и модернизации большого противолодочного корабля проекта 1155.1 «Адмирал Чабаненко», который формально входит в состав Северного флота ВМФ РФ. Этот корабль стал на средний ремонт в 2014 году, а во время процесса было принято решение модернизировать этот корабль с установкой более мощного ракетного вооружения», - говорится в статье.

Отмечается, что до ремонта «Чабаненко» нес восемь противокорабельных ракет П-270 «Москит» (две пусковые установки), но после модернизации должен был получить четыре пусковые установки на 16 ракет Х-35 и универсальную установку на 16 ячеек под ракеты типа «Калибр» и «Циркон».

По первоначальному плану, модернизированный корабль, который должен был переквалифицироваться в класс фрегата, должен был выйти из ремонта и стать в строй в 2025 году. Но, как свидетельствует одно из фото, недавно обнародованное российскими источниками, работы еще далеки от завершения: корабль даже не прошел полный этап ремонта, а вооружение вообще отсутствует.

Какие выводы сделает российское командование в связи с провалом сроков, пока неизвестно. Однако ситуация показательна: даже в период полномасштабной войны против Украины российский ВПК не успевает модернизировать даже единицы флота класса фрегат.

До постановки на ремонт «Адмирал Чабаненко» имел водоизмещение 8320 тонн, корпус длиной 163,5 м и шириной 19 м. Его спустили на воду в декабре 1992 года, а в боевой состав он вошел в 1999-м. Таким образом, на ремонт, который длится уже 11 лет, корабль отправили после всего 15 лет активной службы.

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