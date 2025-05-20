Силовики нагрянули в крупную сеть магазинов секонд-хенд 1 20.05.2025, 10:54

Задержаны 11 человек.

Собственников крупной сети магазинов по продаже товаров секонд-хенд обвинили в неуплате налогов на 3,8 млн рублей, сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу Комитета госконтроля.

Название компании в пресс-релизе ведомства не указывается. Отмечается, что розничная сеть фирмы включает 97 торговых объектов в 12 городах (в том числе в Минске, Гомеле, Гродно, Могилеве, крупных районных центрах).

Как утверждают в Департаменте финансовых расследований КГК по Гомельской области «должностные лица компании совместно с другими участниками зарегистрировали в дополнение к основной компании еще 12 фирм, на которые оформили новые торговые точки по продаже подержанных товаров».

«Полученная выручка умышленно разделялась между созданными компаниями, что позволяло необоснованно использовать упрощенную систему налогообложения. В результате незаконного применения специального режима налогообложения, собственники бизнеса не уплатили в бюджет налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 3,8 млн рублей», — заявили в КГК.

По уголовному делу проходят 11 человек. Подозреваемые задержаны.

«При силовой поддержке ОМОН наложен арест на имущество подозреваемых (15 объектов недвижимости, 8 автомобилей) общей стоимостью 5,5 млн рублей. Изъяты 315 тысяч долларов и 150 тысяч евро, а также слитки золота общим весом 500 гр. В счет возмещения ущерба подозреваемыми перечислено 1,9 млн рублей», — сообщили в КГК.

Магазины компании еще работают. Их деятельность не приостанавливалась.

«Также установлено, что двое подозреваемых причастны к «экстремистской деятельности». Правовая оценка указанным фактам будет дана в рамках расследования уголовного дела», — заявили в КГК.

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