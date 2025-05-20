Вопросов стало больше, чем ответов 5 Владимир Фесенко

20.05.2025, 11:11

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Владимир Фесенко

О переговорной лапше.

Телефонный разговор Трампа с Путиным – много шума и переговорная неразбериха. Заранее анонсированный телефонный разговор Трампа с Путиным вызвал много ожиданий. Кто-то ждал переговорного прорыва по окончании войны. Таких было мало, но всегда есть люди, готовые верить в чудо. Уже традиционное ожидание – когда у Трампа наконец-то лопнет терпение и он введет против России «адские санкции». Чем дальше – тем слабее в это верится. Но большинство наблюдателей ждали этого разговора с определенными опасениями. Желание Трампа встретиться с Путиным и договариваться не только о прекращении войны, но и о торговле и экономическом сотрудничестве с Россией, явно не способствовало положительным ожиданиям от телефонного разговора президентов США и РФ.

И вот они побеседовали в очередной раз. И что? Ни измены (во всяком случае, пока), ни победы, а невесть что. Этот разговор не только не прояснил дальнейшую переговорную ситуацию, но еще больше ее запутал.

Вопросов стало больше, чем ответов.

Трамп говорит, что «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о завершении войны». А что тогда было в Стамбуле? Трамп же и тогда настаивал, что Украина должна «немедленно» согласиться на переговоры в Стамбуле. То есть начинается что-то новое?

Где будут переговоры – в Ватикане, или Стамбуле или в каком-то другом месте? Каким будет формат переговоров? Будут ли участвовать в этих переговорах американцы? Все эти вопросы еще предстоит выяснить и согласовать. Президент Зеленский уже говорит о целесообразности переговорной встречи не только России и Украины, но и Европы и США. Он также заявил о том, что «для нас всех очень важно, чтобы Соединенные Штаты не дистанцировались от переговоров и достижения мира, потому что единственный, кто в этом заинтересован, – это Путин». А это значит, что такой риск становится все более очевидным.

Путин говорит, что нужно договариваться о каком-то «меморандуме по поводу возможного будущего мирного договора». Сам термин «меморандум» уже провоцирует для украинцев негативные ассоциации. По контексту заявления Путина можно предположить, что подразумевается некий промежуточный документ с непонятным статусом, что-то вроде рамочного соглашения или протокола о намерениях. В заявлении Трампа о «меморандуме» ничего не говорится, то есть речь идет о российской «хотелке». Формально речь идет о якобы компромиссном документе, который будет и о прекращении огня, и о мирных переговорах. И Трамп, к сожалению, эту логику принял.

Трамп перед разговором с Путиным заявлял, что хочет встретиться с российским лидером. Это желание президента США подтверждали и представители его администрации. Однако в заявлениях Путина и Трампа после их телефонного разговора о возможности этой встречи не упоминается. А вот помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что «Путин и Трамп не исключают проведения личной встречи, их команды будут прорабатывать содержание возможного саммита РФ и США». То есть, тема встречи Путина и Трампа поднималась во время разговора, но договоренностей об этом нет. И похоже, что для Кремля эта тема станет еще одним инструментом манипулятивного влияния на Трампа. Хотя должно быть наоборот.

Выводы сейчас.

Путин снова успешно навешал переговорную лапшу на уши Трампа. Президент США снова верит в желание Путина завершить войну в Украине. Или делает вид, что верит, чтобы съехать с темы прямого участия США в переговорах. Чтобы к нему было меньше вопросов на этот счет.

Стратегия Путина является очевидной – использовать якобы «мирные переговоры» как камуфляж для продолжения и усиления войны против Украины, и усиливать военные действия для давления на переговорный процесс. По данным российских источников, россияне также ставили вопрос, чтобы на время переговоров Штаты не вводили санкции против РФ.

Пока очевидно только одно – должны быть какие-то мирные переговоры. Где, когда, в каком формате и с какой повесткой дня – все это еще нужно выяснять и согласовывать. Многие в Украине предлагают выйти из этого бесперспективного переговорного процесса. Но надо понимать, что это как раз то, к чему стремится Путин, и это точно может снова испортить наши отношения с США. В условиях обострения и военной и дипломатической ситуации это очевидно не в наших интересах. Нам нужно совмещать гибкую переговорную тактику с принципиальностью в защите наших интересов. Также нужно и дальше поддерживать общую переговорную позицию с нашими европейскими партнерами. И не стоит мечтать о скором завершении войны.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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