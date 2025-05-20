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Куда подевались белорусские инженеры и что не так с их образованием?

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  • 20.05.2025, 11:10
  • 2,944
Куда подевались белорусские инженеры и что не так с их образованием?

Предприятия остались без молодых инженеров.

На днях белорусское «правительство» издало интересный документ, который называется «Концепция развития инженерного образования в Республике Беларусь на период до 2035 года». Что не так с инженерным образованием в стране, что для его развития понадобилось придумать целую концепцию? Разбирался «Белсат».

Один премьер придумал, второй подписал

Концепция разработана в целях развития инженерного образования, повышения качества подготовки инженерных кадров и обеспечения технологической безопасности Республики Беларусь, отмечается в сообщении правительства.

15 мая концепцию утвердило правительство, соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Она вступила в силу в момент подписания.

Как следует из названия, цель документа –усовершенствовать образование инженеров. Для этого предлагается «модернизировать учебную среду», улучшить содержание программ и образовательных технологий, повысить эффективность преподавания, а также сделать более популярной профессию инженера и технического специалиста.

На базе университетов планируется создавать «центры компетенций». Это предполагает, что учебные заведения получат современное высокотехнологичное оборудование, чтобы готовить специалистов с опережающими темпами, учитывая потребности компаний, ищущих кадры.

Реализация концепции, как предполагается, поможет сделать практику студентов на предприятиях более полезной и включить в программы вузов те предметы, которые нужны реальному сектору экономики.

«Реализация концепции будет способствовать расширению подготовки инженерных кадров по междисциплинарным специальностям, в том числе применяющих технологии искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровых двойников, квантовых вычислений, вовлечению организаций – заказчиков кадров в подготовку таких специалистов», – отмечается в сообщении правительства.

Как следует из последнего, особое внимание собираются обратить на подготовку инженеров в направлениях, которые являются ключевыми для ИТ-отрасли.

Инженеров мало, учебные программы устаревшие

Похоже, что власти действительно всерьез озаботились образованием инженеров. Но с чего бы это? На самом деле проблема эта не новая. Лукашенко обращал на нее внимание еще год назад: на совещании в апреле 2024-го он отметил, что «необходимо поднять престиж инженерных профессий, иначе все планы так и останутся пустыми бумажками».

«Мало изменить подход к подготовке квалифицированных специалистов трудовых и технических профессий. Мы должны по опыту советского прошлого существенно поднять престиж инженерных профессий, повысить статус тех людей, чьими руками и интеллектом создаются реальные материальные ценности», – заявлял он 9 апреля 2024 года на совещании, посвященном состоянию и задачам развития промышленности.

В конце года о возможном недостатке в ближайшем будущем специалистов-инженеров заговорил тогдашний премьер Роман Головченко. Это произошло на совещании, которое специально было посвящено вопросам подготовки инженерных кадров.

Тогда Головченко, в частности, отметил, что осталось каких-то пять лет, и белoрусские предприятия могут столкнуться с тем, что на них будет не хватать молодых инженеров.

«Набор на технические специальности ниже, чем заказ организаций на подготовку таких кадров. В 2023 году на инженерные специальности зачислено более 16 тысяч абитуриентов. А в год их выпуска из вузов, в 2027 году, заказ составляет уже 21,5 тысяч человек, т. е. реальный сектор может недополучить около 5 тысяч молодых специалистов», – сказал тогда премьер.

По словам Романа Головченко, инженеров в Беларуси готовят меньше, чем требует экономика, и причинами этого являются отсутствие современных инженерных специальностей, устаревшие учебные программы и слабая материально-техническая база.

Систему инженерного образования нужно менять и приспосабливать к реальным нуждам, заявил он. В первую очередь должны пересмотреть свою политику те вузы, которые выполняют ключевую роль в подготовке инженеров. В стране их семь, в том числе БНТУ.

После совещания, словно оправдываясь в ответ на обвинения премьера, министр образования Андрей Иванец говорил, что доля набора инженеров сейчас полностью соответствует потребностям экономики. По его словам, за последние два-три года этот показатель вырос до 34% от общего числа студентов. Он также подчеркнул, что в Беларуси уже действует эффективная система подготовки инженерных кадров, и сейчас каждый пятый студент в вузах – будущий инженер.

Изгнать из страны людей с техническим образованием, а потом писать концепцию

Похоже, что слова министра образования не сильно убедили премьера. В результате появилась целая концепция развития инженерного образования, а в ней – все так же речь о невысокой привлекательности инженерной профессии в обществе, о нехватке профессиональных преподавателей, неэффективном прогнозировании потребностей в инженерных кадрах.

То, что озабоченность чиновников имеет основания, подтверждают цифры. На сегодняшний день общая база вакансий уже перешагнула рубеж в 206 тысяч позиций, и это с учетом того, что на 1 декабря 2023 года на сайте государственной службы занятости было более 137 тысяч объявлений, летом прошлого года – около 164 тысяч, в начале 2025 года – 184 тысячи, а по состоянию на 1 апреля – 195 278 вакансий.

По состоянию на 18 мая вакансий, которые содержат в названии слово «инженер», в базе насчитывается более 7247, из них только 2160 предлагают зарплату выше средней медианной (по данным Белстата, в ноябре 2024 года она составила Br 1792,2).

Специалисты неоднократно обращали внимание на то, что среди причин дефицита трудовых ресурсов в стране не только экономические, но и политические факторы: за последние четыре года многие молодые, образованные и перспективные беларусы в возрасте 18–24 лет стали массово выезжать за границу – как ответ на политическое давление и отсутствие перспектив в стране. По оценкам, около 40% выехавших – это именно такая активная молодежь. В результате Беларусь теряет часть своей рабочей силы.

Как отмечает академический директор Института развития социального рынка в Беларуси и Восточной Европе Андрей Лаврухин, ничего удивительного в сложившейся ситуации он не видит: ведь случилось то, о чем почти двадцать пять лет говорят в среде экспертного сообщества и людей, имеющих отношение к образованию и науке. И эти причины перечислены в сообщении, которыми сопровождался выход концепции.

«Там перечислены, кстати, пять таких основных причин, на которые мы всегда обращали внимание. Это устаревшие кадры, это непривлекательные специальности – инженерные, физико-математического профиля, на которые очень низкий запрос со стороны абитуриентов. Это дефицит соответствующей современному уровню техники. Это также разрыв между уровнем знаний и запросом со стороны рынка труда. Вот эти все причины, очевидно, стали настолько болезненными, что вынуждены были уже сделать эту концепцию. Концепция в этом смысле – такой сигнал-маркер того, что проблемы действительно не шуточные, большие проблемы, болезненные», – отметил Андрей Лаврухин.

Он обращает внимание на то, что власти сами создали такую ситуацию, спровоцировав отток кадров, когда люди уехали из страны. В результате во всех учебных заведениях технического профиля остался устаревший кадровый состав.

«Взять сначала выгнать сотни тысяч граждан с высшим образованием технического профиля. Там же было много людей, которые уехали, и среди них было много тех, кто занимался и имел образование технического и физико-математического профиля. И это их [власти] не смущало. Они тогда не думали об этом. А сейчас последствия – вот они и пожинают результаты своей политики», – отмечает эксперт.

Бывшая заведующая кафедрой Белорусского государственного университета Ирина Сидорская отметила, что власти спохватились и начали действовать в направлении обучения будущих инженеров, так как эта профессия сегодня становится более востребованной, актуальной.

«На самом деле нужно было заниматься развитием инженерного образования давно», – подытожила Сидорская, добавляя, что для того, чтобы наверстать в этом направлении упущенное, потребуется очень много ресурсов.

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