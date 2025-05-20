Россия освободила вышедший из Эстонии танкер 1 20.05.2025, 11:22

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Green Admire взял курс на Роттердам.

Власти России освободили танкер Green Admire, задержанный 18 мая в Балтийском море после выхода из эстонского порта Силламяэ с грузом сланцевого масла, сообщает ERR. По данным издания, вечером 19 мая судно покинуло российские территориальные воды и взяло курс на Роттердам.

Green Admire ходит под флагом Либерии и принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Танкер следовал по заранее согласованному маршруту, строго не привязанному к национальным границам из соображений безопасности на море, когда Россия его задержала, отмечал эстонский МИД. Позднее судно направилось к острову Гогланд, где встало на якорь.

Впоследствии выяснилось, что россияне несколько раз предупреждали Green Admire о входе в зону, обозначенную ими опасной, и приказывали изменить курс. Однако капитан не отреагировал, и тогда танкер задержали. Власти Эстонии решили в будущем направлять суда, следующие в Силламяэ и из него, через свои территориальные воды, чтобы избежать подобных ситуаций. При этом в департаменте транспорта подчеркнули, что такой случай произошел впервые. Россия ранее сама одобрила маршрут через свои территориальные воды для крупных судов из-за того, что проходить через фарватер между отмелями в эстонских водах небезопасно.

Министр иностранных дел балтийской республики Маргус Цахкна заявил, что инцидент с Green Admire был местью за давление на «теневой флот» Кремля в Балтийском море. 13 мая Эстония попыталась задержать нефтяной танкер Jaguar, осуществляющий перевозку российской нефти в нарушение санкций. К операции привлекли вертолет, самолет и патрульный катер ВМС. В ответ Россия отправила истребитель Су-35, который нарушил воздушное пространство НАТО, чтобы сопроводить судно в порт Приморск в Ленинградской области.

Россия освободила танкер Green Admire

Российские власти освободили в понедельник танкер Green Admire, задержанный 18 мая в российских территориальных водах после выхода из порта Силламяэ с грузом сланцевого масла.

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