Politico: ЕС резко сократит дипмиссию в Беларуси 20.05.2025, 11:24

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До минимального состава.

Европейский союз планирует сократить количество сотрудников в своих зарубежных дипломатических миссиях, включая представительство в Беларуси, сообщает Politico со ссылкой на внутренний документ и источники в структурах ЕС (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно источникам, около 10 иностранных делегаций ЕС, включая делегацию Беларусь, будут урезаны до минимального состава — посол и один-два помощника, тогда как местный персонал — около 100 человек — будет уволен в два этапа, в 2026 и 2027 годах. При этом официально делегации закрыты не будут, но фактически это будет означать их «заморозку» — персонал будет работать удаленно, без полноценного офиса.

«Это будет означать закрытие, хотя и без формального объявления», — сообщил один из чиновников на условиях анонимности.

Такой шаг стал частью масштабной реорганизации Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), которую представила новый главный дипломат ЕС Кая Каллас. По словам чиновников, Европейская комиссия уже одобрила план реструктуризации, который будет реализован в течение двух лет.

Почему Беларусь?

Беларусь оказалась среди стран, где ЕС больше не считает нужным сохранять «усиленное дипломатическое присутствие», заявили источники. Блок смещает приоритеты с развития и помощи на стратегические интересы, такие как сотрудничество в обороне, контроль за соблюдением санкций против России и противодействия их обходу.

«Мы больше не можем позволить себе роскошь обширного дипломатического охвата везде. Теперь ставка — на влияние и интересы», — отметил европейский чиновник.

Новые приоритеты: санкции, оборона, «теневой флот».

Вместо миссий по развитию, ЕС планирует усилить делегации в странах, от которых зависит соблюдение санкций. В частности, речь идет о государствах, чьи флаги используют суда российского «теневого флота».

Сама реформа EEAS обойдется бюджету ЕС в 20 миллионов евро в первый год, но, по оценкам, будет экономить до 9 миллионов в год в дальнейшем.

Однако, как предупредил один из источников, предстоящие переговоры по многолетнему бюджету ЕС могут привести к еще более жестким сокращениям.

«Аппетит стран-членов к финансированию брюссельских структур невелик. Деньги сейчас нужны на оборону», — добавил он.

Европейская комиссия пока не прокомментировала инициативу.

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