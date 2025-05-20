The Telegraph: План «Б» для Украины 3 20.05.2025, 11:31

3,544

Трамп может вернуться к политике эпохи Байдена или отдать инициативу Европе.

Президент США Дональд Трамп в случае провала переговоров Украины и России может вернуться к эпохе политики своего предшественника Джо Байдена или же передать роль в урегулировании войны европейцам.

Об этом в статье для The Telegraph пишет международный обозреватель Дэниел ДеПетрис, подводя итоги телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина 19 мая.

Автор публикации подчеркивает, что этот разговор не мог привести к дипломатическому прорыву, с учетом позиций страны-агрессора России и Украины. Он также указал, что Трамп кажется все более разочарованным неудачами своих усилий в мирном процессе, но не собирается признавать, что переговоры о мире зашли в тупик.

Существовали надежды, что президент США выдвинет Москве ультиматум, угрожая новыми мощными санкциями, однако «Трамп проявил нерешительность, чтобы сделать что-либо с Путиным, что могло бы раскачать дипломатическую лодку».

Трамп все еще хочет мирного соглашения, а у Путина есть вето на весь этот процесс, пишет ДеПетрис.

Анализируя возможное развитие событий, журналист задается вопросом, есть ли у Трампа план «Б» для Украины, если переговоры Киева и Москвы провалятся. Если ответ «нет», то, рассуждает журналист, команде президента США лучше его придумать.

При этом вариантов, по мнению автора статьи, немного. Президент США может вернуться к политике эпохи Джо Байдена, которая сочетала поставки оружия Украине, усиление санкций против РФ и ее дипломатическую изоляцию в попытке укрепить переговорную позицию Киева. Или же Трамп может выйти из переговорного процесса, обвинив одну или две стороны в непримиримости, и передать инициативу Европе.

Первый вариант будет популярен на Западе, но будет рецептом для новой войны, считает Дэниел ДеПетрис. Второй вариант вызовет крики праведного негодования.

«Но все равно он более морально оправдан, чем навязывание [президенту Украины Владимиру] Зеленскому мирного соглашения, которое он не поддерживает», — резюмирует автор статьи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com