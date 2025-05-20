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Под Минском появится новая дорога

  • 20.05.2025, 11:41
  • 2,382
Под Минском появится новая дорога
иллюстративное фото

Ее стоимость оценивается в миллион долларов.

Жилой комплекс «Зеленая гавань» и Колодищи (район улицы Танковой) свяжет новая дорога. Проект транспортной магистрали протяженностью 3,5 км готов, застройщик приступил к процедуре отведения земель. Движение по новой дороге планируют пустить уже осенью этого года, отмечает «Онлайнер».

Известно, что проезжая часть будет иметь по одной полосе в каждую сторону. К строительству планируют приступить в ближайшее время. Стоимость объекта составит порядка 1 миллиона долларов. Также получено предварительное согласование на запуск общественного транспорта в жилой комплекс.

— Мы понимаем важность как транспортной, так и социальной инфраструктуры для жителей «Зеленой гавани» и следуем цели «зеленый город на природе», — отмечают в компании «А-100 Девелопмент». — Это означает, что жители не лишены привычного городского комфорта. Большую роль играет создание транспортной инфраструктуры «под ключ»: мы строим готовые современные дороги, удобные карманы для общественного транспорта, остановки — все это возводится параллельно комплексу.

В октябре прошлого года открылся новый участок подъездной дороги от железнодорожного переезда к центральной улице комплекса. Это позволило сократить путь до квартала и запустить маршрутное такси в «Зеленую гавань».

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