Более 70% украинцев доверяют Зеленскому

Более 70% украинцев доверяют Зеленскому6
- 20.05.2025, 11:47
- 2,078
Лидер антирейтинга — Арестович.
Большинство украинцев (74%) доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, не доверяют ему — 22%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 2−12 мая, пишет New Voice.
Также в списке оказался волонтер Сергей Притула, которому доверяют 50% украинцев, а не доверяют — 38%. Также высокий рейтинг доверия и мэра Киева Виталия Кличко — доверяют 43%, не доверяют мэру 47%.
Депутату Алексею Гончаренко 27% опрошенных доверяют, 41% не доверяют. Внефракционному народному депутату Дмитрию Разумкову 27% доверяют, 32% не доверяют, при этом 34% не знает, кто он.
Рейтинг экс-президента Петра Порошенко следующий: 25% доверяют, 70% — не доверяют. Низкий рейтинг доверия у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 80% не доверяют, а 14% - доверяют.
Меньше украинцев доверяют экс-советнику главы Офиса президента Алексею Арестовичу и пророссийскому политику Юрию Бойко (по 7%), а также экс-нардепу, лидеру запрещенной партии «Наши» Евгению Мураеву (6% доверяют).