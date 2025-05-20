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Более 70% украинцев доверяют Зеленскому

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  • 20.05.2025, 11:47
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Более 70% украинцев доверяют Зеленскому

Лидер антирейтинга — Арестович.

Большинство украинцев (74%) доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, не доверяют ему — 22%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 2−12 мая, пишет New Voice.

Также в списке оказался волонтер Сергей Притула, которому доверяют 50% украинцев, а не доверяют — 38%. Также высокий рейтинг доверия и мэра Киева Виталия Кличко — доверяют 43%, не доверяют мэру 47%.

Депутату Алексею Гончаренко 27% опрошенных доверяют, 41% не доверяют. Внефракционному народному депутату Дмитрию Разумкову 27% доверяют, 32% не доверяют, при этом 34% не знает, кто он.

Рейтинг экс-президента Петра Порошенко следующий: 25% доверяют, 70% — не доверяют. Низкий рейтинг доверия у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 80% не доверяют, а 14% - доверяют.

Меньше украинцев доверяют экс-советнику главы Офиса президента Алексею Арестовичу и пророссийскому политику Юрию Бойко (по 7%), а также экс-нардепу, лидеру запрещенной партии «Наши» Евгению Мураеву (6% доверяют).

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