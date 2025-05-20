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Президент Литвы призвал присоединиться к иску в Гаагу против Лукашенко

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  • 20.05.2025, 11:49
Президент Литвы призвал присоединиться к иску в Гаагу против Лукашенко
Гитанас Науседа

Действия белорусского режима нарушают международное право.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны региона могут присоединиться к иску, который Литва подала в Международный суд в Гааге с целью привлечь белорусский режим к ответственности за спровоцированный им миграционный кризис, сообщает LRT.

«Я считаю, что всегда есть возможность присоединения наших партнёров на более позднем этапе. То, что мы проявили лидерство — это очень хорошо. Мы этим показали, что нам неприемлемо то, что происходит в соседних государствах», — заявил глава литовского государства во вторник в эфире «Žinių radijas».

Так он прокомментировал решение Литвы о подаче иска на Беларусь в Международный суд ООН, утверждая, что действия режима Александра Лукашенко нарушают международное право.

МИД Литвы отметил, что иск связан с нарушениями государствами обязательств, предусмотренных Протоколом ООН против незаконной перевозки мигрантов по суше, морю и воздуху.

По словам Науседы, нелегальная миграция — это не прошедшее явление.

«Это происходит снова, вновь обостряется, снова создаёт напряжённость у нашей границы. И только наивный человек не поймёт, что это делается сознательно — с целью эскалации, дестабилизации обстановки и создания дополнительных проблем как для наших стран, так и для всего Европейского союза», — сказал президент.

Он добавил, что после миграционного кризиса 2021 года ЕС стал более устойчивым:

«Нам удалось привлечь внимание Евросоюза к проблеме безопасности внешних границ, и это отражается в последних документах Европейского совета: странам, которые граничат с государствами-агрессорами — Беларусью и Россией — должно быть уделено дополнительное внимание и предоставлено дополнительное финансирование для обеспечения общей безопасности внешних границ ЕС», — отметил Науседа.

МИД Литвы утверждает, что участие Минска в организации кризиса подтверждается увеличением количества рейсов из Ближнего Востока и других регионов, выдачей виз и размещением мигрантов, организованным белорусскими государственными структурами.

Кроме того, многие прибывшие в Беларусь мигранты сопровождались до литовской границы белорусскими силовиками и принуждались к её незаконному пересечению, зачастую в опасных и угрожающих жизни условиях.

Литовское внешнеполитическое ведомство заявило, что пограничная служба Беларуси отказывается от сотрудничества с литовскими структурами по предотвращению незаконных пересечений границы, несмотря на соответствующие просьбы.

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