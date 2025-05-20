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Foreign Policy: Россия понимает, что проиграет классическую войну с НАТО

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  • 20.05.2025, 11:54
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Foreign Policy: Россия понимает, что проиграет классическую войну с НАТО

Возможная война не будет похожа на то, что происходит в Украине.

После провала «блицкрига» в Украине, где российская армия намеревалась «за три дня» взять Киев и сменить власть, война затянулась на годы, став изнурительным конфликтом с тяжелыми потерями. Однако, несмотря на затруднения на украинском фронте, угроза со стороны России в адрес НАТО сохраняется — и приобретает иную форму, пишет американское издание Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

По мнению западных военных аналитиков, в случае конфликта с НАТО Россия вряд ли станет стремиться к широкомасштабному вторжению и захвату территорий, как это произошло в Украине. Основной целью Кремля, скорее всего, станет подрыв политического и военного единства Альянса, чтобы превратить НАТО в неэффективную структуру.

Одним из вероятных сценариев может стать ограниченное вторжение на территорию одного из уязвимых членов НАТО, например, в одну из стран Балтики. После оккупации Москва может угрожать ядерной эскалацией в случае попытки Альянса освободить территорию, одновременно размещая тактическое ядерное оружие и заявляя о готовности применить его.

«Это стратегия агрессивной «ядерной защиты»: мол, попробуете вернуть — получите удар по тылам», — отмечают аналитики.

Кроме того, Россия может нанести удары по гражданской инфраструктуре в глубине Европы, усиливая давление. В ход могут пойти кибератаки, диверсии и другие формы гибридной войны.

При этом Кремль, по мнению экспертов, не рассчитывает на безусловную капитуляцию всего НАТО. Москва ожидает жесткую реакцию от стран Восточной Европы, но делает ставку на колебания в Западной Европе и США, где, как считают в Москве, политические лидеры могут отказаться от военного ответа ради избежания рисков и разрушений на собственной территории.

«Если хотя бы одна страна НАТО не поддержит пострадавшего союзника, это будет означать крах альянса», — предупреждают специалисты.

Ключевым фактором для начала конфликта может стать не численность армий, а уверенность Кремля в том, что НАТО не готов к долгому сопротивлению и высокими потерями.

Несмотря на провалы в Украине, российское руководство, по мнению аналитиков, по-прежнему решительно настроено пересмотреть послевоенное устройство Европы и вернуть себе влияние на постсоветском пространстве.

На фоне опасений, что США и союзники могут медлить с реакцией или «уступить», в Европе усиливаются призывы к срочной мобилизации, перевооружению и укреплению восточного фланга.

«Россия может атаковать в течение шести месяцев после окончания войны в Украине», — предупредили в Министерстве обороны Дании.

Возможная война России с НАТО будет не похожа на то, что происходит в Украине. Это будет игра на разобщение и страх, а не классическое противостояние армий. И, как считают эксперты, чем дольше Альянс колеблется, тем выше шанс, что Кремль рискнет.

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