Что изменится для белорусов в июне 20.05.2025, 12:02

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В том числе появится валютное новшество и вырастут тарифы на ЖКУ.

В Беларуси в июне повысят субсидируемые тарифы на отопление и подогрев воды. Также в следующем месяце введут изменения по строительству и кредитованию жилья.

«Зеркало» составило подборку июньских изменений, которые способны повлиять на толщину кошельков.

Подорожание некоторых ЖКУ

Субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды — намерены поднять с 1 июня — до 27,2323 рубля за 1 Гкал. Рост — на 10,2%.

Приведем расчеты, как изменятся суммы для конкретного жилья. Так, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан один человек, за потребленный объем отопления в 1,0163 Гкал сейчас нужно заплатить 25,12 рубля. За июнь выйдет 27,68 рубля. Разница — 2,56 рубля.

Для квартир, в которых никто не зарегистрирован, а также для «тунеядских» тарифы подняли с 1 января. Они примерно в 5,5 раза выше льготных.

В последний раз субсидируемые тарифы на отопление и подогрев воды повышали в июне 2023 года. Их хотели повысить также с начала лета 2024-го — почти на 25%, но в итоге не стали этого делать.

Банковские новшества

Несколько банков анонсировали, что в июне внесут изменения для отдельных услуг. К примеру, «Альфа-Банк» с 3 июня введет плату за снятие наличных в кассах других банков. Она будет на уровне 3,5% от суммы (минимум — 4,5 рубля). Также у «Альфа-Банка» с 1 июня появятся изменения в критериях бесплатного обслуживания некоторых услуг. Так, отдельные платежи перестанут засчитывать в общую сумму месячных трат.

«Сбер Банк» анонсировал, что с 1 июня увеличит ежемесячную абонплату за пакет услуг «Ultra Card 2.0» — с 25 до 40 рублей. Это касается клиентов, у которых не будет выполнено ни одно из условий бесплатного обслуживания. Также «Сбер Банк» с 2 июня внесет изменение для валютно-обменных операций по карточкам к счету в белoрусских рублях за пределами Беларуси. Новшество касается ситуаций, когда используются российские рубли.

«Белгазпромбанк» с 1 июня введет комиссию за переводы в евро на счета, которые открыты в «Беларусбанке». Также это финучреждение ранее анонсировало, что с 1 июня введет новую услугу — пополнение платежных карточек «Белкарт-премиум» в банкоматах за пределами Беларуси. «Услуга может быть предоставлена только при наличии технической возможности в конкретном устройстве иностранного банка», — уточняет финучреждение.

Успеть заплатить налоги

До 2 июня включительно белoрусам надо успеть внести подоходный налог за доходы, полученные в 2024-м.

Строительство и кредитование жилья по-новому

С июня также заработают указы, подписанные Лукашенко, которые должны усовершенствовать «подходы по строительству и кредитованию жилья».

К примеру, будут предусмотрены три формы господдержки при строительстве или приобретении жилья:

- льготные кредиты на строительство одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах, а также на приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, построенных по госзаказу (21 категория граждан);

- одноразовые субсидии на строительство или приобретение жилья (17 категорий);

- финансовая помощь государства в возврате задолженности по льготным кредитам (для многодетных и молодых семей, при рождении детей).

Отдельные категории граждан могут иметь право на все формы государственной поддержки.

В населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек льготные кредиты будут предоставляться для покупки жилья как на первичном рынке (построенного по государственному заказу), так и на вторичном.

Изменения в недвижимости

В первый месяц лета в Беларуси введут новшества при регистрации нотариусами недвижимости. Это предусмотрено постановлением Минюста.

«Существенные изменения по государственной регистрации вступают в силу 11 июня 2025 года», — сообщала ранее нотариус Людмила Тарасова, отвечая на вопрос, «когда у нотариуса можно будет не только удостоверить, но и зарегистрировать договор купли-продажи квартиры и переход прав по нему».

«Например, вы покупаете квартиру, и нотариус удостоверил договор купли-продажи. В тот же день он направляет в Единый реестр имущества для государственной регистрации электронные копии этого документов на бумажном носителе, а также уведомление об их направлении. В этом случае покупателю и продавцу не нужно будет ехать и подавать заявление о госрегистрации», — поясняет эксперт.

По ее словам, нотариус получает от регистратора сведения о реквизитах и размере платы за госрегистрацию и сообщает эти данные клиенту. Это можно сделать либо бумажным уведомлением, либо через СМС, электронную или обычную почту.

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