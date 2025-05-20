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«Была «беседа», сумки смотрели полностью»

  • 20.05.2025, 12:18
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«Была «беседа», сумки смотрели полностью»

Что происходит на границе Беларуси с Евросоюзом.

Правозащитный центр «Вясна» в начале мая сообщил, что на границах Беларуси со странами Евросоюза продолжаются усиленные проверки и задержания.

Журналисты BGmedia прочитали, что на прошлой неделе и в начале этой писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе (орфография и пунктуация сообщений исправлены с сохранением смысла, а некоторые из них сокращены).

На прошлой неделе о допросах белорусов в чатах писали завуалированно и почти без подробностей:

«Сегодня в 12.25 [12 мая] выехали из Варшавы (аэропорт). В 15.30–17.00 пройдены границы, но люди на беседе, ждем. Наш автобус в сторону РБ один был на границе в это время. Но стоим: несколько — на беседу, один человек — на личный досмотр. А в общей массе вещи через ленту. Выезжаем [в 19.14]».

«Мы выехали из Варшавы в 7 [утра] по польскому [14 мая]. Приехали на границу — никого, но не запускали часа полтора. На мосту никого, в РБ перед контролем тоже никого, но часа еще полтора мы ждали. Сейчас мы на паспортном у белорусов, тут на выезде три автобуса и все ждут с допросов. Белорусов очень мало в автобусе, что в нашем, что перед нами».

«ЛТ — РБ [15 мая]. В 02.15 паспортный контроль РБ. Вещи через сканер, 2 украинца. В 03.55 отъехали от паспортного контроля РБ (прошли раньше, но особо продвинутый пассажир решил провезти чемодан труб, не декларируя, сняли [его], но в итоге минус 45 минут, часть автобуса не успела на стыковки). В 05.30 за 40 км до Минска автобус сломался (30 человек пересели на автобус Ecolines). 07.00 — автовокзал [Минска]».

«РП — РБ, 15.05–16.05. В 02.35 прошли паспортный контроль польский. В 03.55 въехали на мост. В 04.30 заехали на белорусскую сторону. Автобусы в 2 ряда были. В 07.30 паспортный и таможенный контроль РБ. Вещи на рентген либо на ручной досмотр. Сейчас ждем еще с бесед часть автобуса. В 08.40 выехали с границы».

«Автобус Варшава — Минск на 07.00 [15 мая]. Приехали на границу в 10.10 и сразу на паспортный (время польское). В 13.30 по белорусскому времени прошли границу. Ждем людей с беседы».

«Ecolines, LT-BY (полный автобус). С 18 на 19 мая. 21.05–22.19 — граница ЛТ. 22.33–00.17 — граница РБ (будто все прошли за час, а потом еще час ждали кого-то одного и вроде уехали без него). 02.12 — Минск, автовокзал (по расписанию в 02.00)».

Как силовики проверяют на границе иностранцев

На прошлой неделе в приграничных чатах писали, что белoрусcкие таможенники уделяли особое внимание гражданам Украины и России:

«В 01.13 приехали к границе, в 14.16 выехали. Итого: 13 часов [17 мая]. Задержка из-за белoруcской таможни. Работают 2 инспектора, паспорта РФ и Украины —полный, доскональный ручной досмотр. Белoрусам как повезет, могут и на ленту только. Пока один автобус не закончат — новый не вызывают. На автобус час-полтора уходит. Так что всем терпения, кто там сзади ждет».

В основном в чатах пишут про допросы украинцев на границе Беларуси:

«РП — РБ, 12.05.25. В 02.35 заехали под первый навес пункта пропуска BY. В 02.45 вышли из автобуса с вещами на контроль. В 03.45 прошли паспортный контроль. Даже украинцев выпустили уже. Огромная очередь на рентген из двух автобусов. На одного человека 2–10 минут… В 06.10 выехали в город».

«Вильнюс — Минск [13 мая]. В 12.20 подъехали к шлагбауму (перед нами 1 «Эколайнс»). В 13.20 с протоколом одному пассажиру оформились в Литве. В 14.15 оформились в РБ, ждем граждан Украины. В 14.30 выезжаем с границы».

«РП — РБ, С 14.05 на 15.05, время польское. В 23.23 заехали к полякам. В 00.47 прошли поляков. В 04.30 прошли белoрусов, дождались автобуса, ожидаем украинцев. В 05.20 выехали с границы».

«РП — РБ [15 мая]. Из Варшавы выехали в 21.45, с белoруcской границы — в 08.50. Кто граждане Украины — была беседа, телефон смотрели и сумки полностью, но колбасу и сыр не забрали».

«Вильнюс — Минск, 18.05.2025. 09.05–09.15 — паспортный контроль РБ (до 10.10 ждали гражданина Украины, но из-за негабаритного багажа он остался на таможне в красном коридоре). 12.00 — автовокзал Минска».

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