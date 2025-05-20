Кипрский клуб «Арис» возглавит белорус
- 20.05.2025, 12:41
Второй футбольный тренер из нашей страны подряд.
Лучший тренер Беларуси-2022 Артем Радьков официально возглавил футбольный «Арис» после ухода другого белоруса Алексея Шпилевского.
Артем Радьков в последнее время был ассистентом тренера в «Динамо» Махачкала, а в 2021-2022 годах тренировал «Ислочь».
Белорус Алексей Шпилевский тренировал кипрский «Арис», который имеет белорусский след, с 2022 года и привел клуб в 2023 году впервые к чемпионству.