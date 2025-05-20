Польша превратила советский Т-72 в мощное оружие 20.05.2025, 12:42

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Эта модификация востребована от Малайзии до Украины.

Польша, имея на вооружении значительное количество устаревших танков Т-72 после распада СССР, решила не списывать технику, а модернизировать ее. Так в 1990-х появился PT-91 Twardy — модернизированная версия советского танка, ставшая основой польских бронетанковых войск на десятилетия, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Главным отличием Twardy от базового Т-72 стало использование польской динамической защиты ERAWA, которая эффективно противодействует как кумулятивным боеприпасам, так и бронебойным снарядам. В отличие от советского аналога «Контакт-1», ERAWA использует неметаллические модули, которые проще обслуживать и заменять.

Также PT-91 получил современную систему управления огнем Drawa, включающую лазерный дальномер, баллистический вычислитель, тепловизор и стабилизацию по двум осям. Это позволило танку эффективно вести огонь на ходу и в условиях плохой видимости — то, чего не хватало Т-72.

Кроме того, на Twardy установлены современные польские радиостанции, системы связи и лазерные датчики угроз, что повысило выживаемость экипажа и управляемость.

Хотя PT-91 сохранил 125-мм гладкоствольное орудие от Т-72, улучшенные системы управления огнем и стабилизация значительно повысили его эффективность. Автомат заряжания также был модернизирован.

Существенные изменения коснулись и двигателя. Вместо устаревшего двигателя Т-72М1 был установлен польский дизель S-12U мощностью 850 л.с., а в экспортной версии PT-91M — мотор на 1000 л.с. с автоматической трансмиссией RENK, что обеспечило танку лучшую маневренность и надежность.

Польша разработала несколько модификаций PT-91, включая экспортный вариант PT-91M Pendekar для Малайзии, получивший западную электронику, тепловизоры Thales и усовершенствованную трансмиссию. Это позволило Польше занять нишу на международном рынке вооружений.

До начала поставок западных Leopard 2 и K2 Black Panther танк PT-91 оставался основным боевым танком Польши. С началом полномасштабной войны России в 2022 году Польша активно начала передавать эти танки Украине.

Для ВСУ PT-91 оказался ценным усилением, поскольку он базируется на хорошо знакомом украинским экипажам Т-72 и не требует значительной переподготовки.

Ограничения: все еще «советская основа»

Несмотря на модернизацию, PT-91 сохраняет уязвимости, типичные для Т-72. Боекомплект по-прежнему расположен в обитаемом отсеке, что делает танк уязвимым при поражении. ERAWA не справляется с самыми современными НАТОвскими бронебойными снарядами калибра 120 мм.

Тем не менее, PT-91 остается примером того, как из советской платформы можно создать боеспособную и актуальную боевую машину, эффективно адаптированную к условиям современной войны.

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