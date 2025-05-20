Ученые: Топливо для безграничной энергии будут добывать на Луне 1 20.05.2025, 12:44

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Создана специальная машина.

Американская компания Interlune представила прототип машины для добычи гелия-3 на Луне. Это стабильный изотоп гелия, который очень редко встречается на Земле, но его много на Луне. Этот изотоп гелия можно использовать при производстве термоядерной энергии, которая считается чистой и практически безграничной, пишет Space.

Топливо для безграничной энергии будут добывать на Луне: создана специальная машина

Новая машина предназначена для переработки 110 тонн лунной почвы в час, чтобы добывать гелий-3, который является потенциальным топливом для будущих термоядерных реакторов. В этих реакторах можно создавать термоядерную энергию, такую же, которая производится в ядре Солнца, что обеспечивает жизнь звезды. Кроме этого, гелий-3 можно использовать в квантовых вычислениях и при разработке технологий медицинской визуализации.

Сейчас существует большой спрос на гелий-3, и компания Interlune хочет стать первой, которая сможет добывать изотоп гелия на Луне, чтобы затем доставлять его на Землю.

Гелий-3 очень редко встречается на Земле, но его много на Луне

Представители Interlune говорят, что высокоскоростная выемка, необходимая для сбора гелия-3 с поверхности Луны в больших количествах, никогда ранее не предпринималась, и в этом поможет новая добывающая машина. Пока что создан ее рабочий прототип и это продукт сотрудничества Interlune с компанией Vermeer, производителем сельскохозяйственного и промышленного оборудования.

Компания приступила к созданию полномасштабного прототипа после успешного испытания уменьшенной версии машины в прошлом году.

Как потенциальный источник топлива, который может изменить энергетику на Земле, гелий-3 и его добыча и доставка с Луны на Землю являются темой для обсуждения в течение многих лет. Но, по словам Яна Кроуфорда из Лондонского университета, стоимость добычи гелия-3 и его последующей доставки на Землю может сделать его невыгодным в качестве источника топлива в ближайшем будущем.

Компания Interlune хочет стать первой, которая сможет добывать изотоп гелия на Луне, чтобы затем доставлять его на Землю

Interlune и Vermeer являются частью американских компаний, которые намерены добывать ресурсы на Луне, чтобы создать лунную экономику в ближайшем будущем.

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