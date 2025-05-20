Визовый центр Италии в Минске предупредил о важном изменении 1 20.05.2025, 12:46

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Оно начнет действовать уже с завтрашнего дня.

Визовый центр Италии в Минске с 21 мая приостановил прием заявок на верификацию. Уведомление об этом было опубликовано на сайте TLScontact.

В визовом центре объяснили, что изменение вызваны «большим объемом обработки». Прием заявок на верификацию приостановлен до конца июля 2025 года.

«Заявителей, подавших заявки до 20 мая 2025 года, просим подождать в очереди на верификацию и воздержаться от отправки дублирующих сообщений. Обратите внимание, что если вы не явитесь на запланированный видеозвонок, заявка будет аннулирована», — сообщили в TLScontact.

Верификация — это процесс подтверждение личности заявителя при регистрации на визу на сайте визового центра.

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