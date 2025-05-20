По всей Испании пропала мобильная связь 2 20.05.2025, 12:52

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Это уже второй крупный сбой инфраструктуры в Европе менее чем за месяц.

В Испании сегодня по всей стране вышли из строя все сети мобильной связи - в стране нет мобильной связи и интернета.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Как пишет издание, сбой затронул многих операторов, включая Movistar, Vodafone и Orange.

Значительно пострадали такие города, как Мадрид, Барселона, Валенсия и Севилья. Это уже второй крупный сбой инфраструктуры в Европе менее чем за месяц.

Абоненты не могут совершать звонки, получать смс или пользоваться мобильной связью в результате отключения. Согласно данным DownDetector проблемы начались около 5 утра по местному времени.

Отключение также повлияло на телефонные линии экстренных служб, поскольку общеевропейский номер экстренной помощи 112 стал недоступным в некоторых частях Испании.

Вероятная причина проблемы - сбой в системе Telefónica, которая является оператором большинства мобильных сетей Испании. Сообщается, что компания провела обновление сети, которое пошло не по плану, что привело к отключению электроэнергии по всей стране для миллионов жителей Испании.

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