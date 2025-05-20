«Той зарплаты, о которой врут с экрана ТВ, хватило бы» 3 20.05.2025, 13:05

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Белоруска спросила в соцсети, где нужно работать и сколько получать, чтобы выжить.

Белоруска в TikTok пожаловалась на низкую зарплату и спросила, где нужно работать и сколько получать, чтобы выжить и иметь возможность ездить на отдых раз в год. Ее боль отозвалась у многих комментаторов, пишет «Зеркало».

А другие обвиняли ее, что недостаточно старается, раз не имеет высоких заработков.

«Хочу просто жить, а не выживать» — так можно описать отчаянное видео, которое записала белоруска в TikTok. Она пожаловалась на хронически низкую зарплату — никогда не зарабатывала больше 1000 рублей — и задала резонный вопрос: «Сколько нужно получать, чтобы выжить и позволить себе отпуск хотя бы раз в год?»

«Как я понимаю, 1000−1200 рублей на одного человека — это очень мало. Ты оплатишь интернет, телефон, купишь продуктов — все, денег практически нет. Так что сколько реально нужно зарабатывать, чтобы выжить? Чтобы денег хватило до следующей зарплаты?» — озвучила свои мысли белоруска.

Дальше она задалась вопросом, где работать, чтобы получать хотя бы 1500 рублей, «иначе просто никак не выжить».

Ее вопросы вызвали бурное обсуждение в комментариях. Кто-то советовал получать высшее образование, другие настаивали, что дело не в этом. А третьи поделились своим мнением, сколько нужно зарабатывать для жизни в нашей стране.

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