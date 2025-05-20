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The National Interest: Это начало новой эры войн

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  • 20.05.2025, 13:11
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The National Interest: Это начало новой эры войн

Украина сделала дроны оружием будущего.

С началом полномасштабной войны в 2022 году Украина столкнулась с нехваткой традиционных вооружений, особенно артиллерии. Однако этот дефицит был частично восполнен благодаря массовому и эффективному применению дешевых, серийно производимых дронов, пишет издание The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Россия быстро переняла эту практику, и теперь обе стороны конфликта активно используют беспилотники для выполнения широчайшего спектра боевых задач.

Сегодня, на четвертом году войны, дроны стали неотъемлемой частью стратегии обеих армий — от разведки и логистики до разминирования и нанесения ударов по живой силе противника. Любопытно, что значительная часть используемых аппаратов — это вовсе не военные разработки, а модифицированные гражданские дроны, адаптированные для боевых действий. Этот переход говорит о новой фазе в истории вооруженных конфликтов.

Изначально именно Украина продемонстрировала наиболее инновационный подход к использованию дронов на поле боя, компенсируя нехватку тяжелых вооружений.

Украинский конфликт стал крупнейшей конвенциональной войной XXI века и одновременно первым масштабным конфликтом, в котором дроны играют столь важную роль. Развитие беспилотной тактики в этой войне сделало технологии более доступными, и теперь в открытом доступе можно найти инструкции по созданию боевых дронов своими руками. Это тревожный сигнал для глобальной безопасности: насколько уникален украинский опыт, и какие уроки из него извлекут армии по всему миру?

Военный аналитик и эксперт по роботизированным системам и искусственному интеллекту в Центре военно-морского анализа (CNA) Сэмюэл Бендетт отметил, что конфронтация России и Украины вывела использование беспилотников на новый уровень, став тестовой площадкой для будущих вооруженных конфликтов.

«То, что мы видим сегодня в Украине, — это начало новой эры войн, где человек и машина действуют вместе как боевая единица», — считает Бендетт.

Дроны, ранее считавшиеся вспомогательным инструментом, превратились в центральный элемент современной тактики. И пока Украина и Россия совершенствуют свои беспилотные арсеналы, остальной мир внимательно наблюдает — и учится.

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