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Глава Миноборны Германии: Россия лишь тянет время

  • 20.05.2025, 13:33
Глава Миноборны Германии: Россия лишь тянет время

Писториус призвал Европу усилить давление на Москву.

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник обвинил Путина в отсутствии реального интереса к достижению мира в Украине. По его словам, российский лидер лишь «тянет время» в диалоге с Соединенными Штатами, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Писториус призвал Европу усилить давление на Москву, в том числе с помощью новых санкций, особенно в отношении экспорта российских энергоносителей.

«Мы снова стали свидетелями масштабных российских атак в последние дни. Они говорят громче, чем любые слова о мире, которые мы слышим уже давно», — заявил глава Минобороны Германии перед встречей министров обороны и иностранных дел ЕС в Брюсселе. «Путин явно делает ставку на время. К сожалению, приходится признать: он не стремится к миру».

Россия и Украина должны начать переговоры после телефонного разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся накануне. Однако сам Путин предупредил, что этот процесс будет «небыстрым».

После брифинга Трампа европейские лидеры договорились усилить давление на Россию с помощью новых санкций.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что действия Путина — это «вопиющая демонстрация лицемерия».

«Когда Владимир Путин продолжает использовать лицемерную риторику, становится очевидно, что он намерен довести свою колониальную войну до конца, если мы его не остановим», — подчеркнул Барро. «Мы должны заставить Путина отказаться от его империалистических иллюзий, приняв по-настоящему сдерживающие санкции ЕС».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в свою очередь отметила, что США должны присоединиться к ужесточению давления на Россию.

«Все согласны с тем, что если не будет достигнуто безоговорочное прекращение огня, как этого требует Украина уже более 60 дней, последуют решительные меры», — заявила Каллас перед началом встречи. «И именно этого мы ожидаем от всех, кто обещал действовать в соответствии с заявленными принципами», — добавила она.

Таким образом, европейские лидеры все более жестко оценивают действия Кремля, подчеркивая необходимость реальных шагов, а не дипломатической риторики.

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