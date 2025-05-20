«Сказали, что люди с визами типа C не смогут пересечь границу» 20.05.2025, 13:39

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На литовских пропускных пунктах коллапс.

Примерно в течение последнего года мало что было слышно об автобусных коллапсах на белорусско-литовской границе: в среднем томление в салоне сократилось до более-менее привычных 3—4 часов, сообщает «Онлайнер».

«Будто вернулись в 2019-й», — радовались белорусы. Кажется, сглазили. Сегодня ночью с пункта пропуска «Каменный Лог» — «Мядининкай» пошли сообщения о серьезных задержках на паспортном контроле, нервах и сорванных отпусках — из-за некоего сбоя в системе на литовской стороне.

Вот таким кошмаром любого туриста поделилась в Threads минчанка Юлия:

«Пункт пропуска «Мядининкай» не впускает паспорта с визами С. «Счастливые» обладатели виз С, собранные со всех автобусов — «Минсктранс», Ecolines и Eurolines, — сидят в одном общем автобусе где-то между РБ и Литвой больше 12 часов. Мой самолет по маршруту Вильнюс — Ираклион уже улетел. Вот такие «греческие каникулы» получились. Потрачено: турпакет — 540 евро, автобус Минск — Вильнюс — Минск — 360 рублей. Печаль и стресс — несоизмеримы».

Девушка подробнее рассказала, что происходило на границе вчера вечером и ночью.

— На границу мы приехали 19 мая около 16 часов — все по расписанию. Странности начались сразу же, даже водитель сказал, мол, что-то не то: автобусы стояли «колом». При этом они были все рейсовые, не туристические. Только ближе к ночи стали потихоньку продвигаться вперед, но тут уже появилась информация, что пассажиры с шенгенскими визами типа С не смогут пересечь границу.

Тип С — стандартный для туристического шенгена, с ним в Европу ездит большинство белорусов не из числа тех, кто пересекает границу с национальными визами. Но в автобусе Юлии таких оказалось только пять человек — в их число попала и сама девушка: у нее в паспорте трехлетняя виза, выданная посольством Венгрии.

— Где-то в 12 часов ночи зашел представитель пограничной службы Литвы и вежливо попросил пересесть в другой автобус, чтобы обладатели «нормальных» виз типа D могли проходить контроль и ехать дальше. В итоге все перемиксовались, люди с визами С из разных автобусов оказались в одном. Здесь стоит сказать спасибо разным перевозчикам, что смогли скоординироваться, всех разместить. Даже речи не шло, чтобы просто оставить всех «цэшек» на границе — в этом плане все супер.

Спустя 3,5 часа пассажиров с C-визами все-таки отвели на паспортно-таможенный контроль. По словам Юлии, все проходило в довольно расслабленном режиме: литовские пограничники никуда не спешили, досмотра багажа толком не было, а сканер отпечатков пальцев загорался красным — вероятно, устройство просто не работало.

Так что все-таки произошло? Юлия говорит, что на границе причины коллапса никто не объяснил, лишь от водителей по крупицам доносилась информация то ли о сбое в действующей системе литовской погранслужбы, то ли о недавнем переходе на новую систему, в которой некорректно отображаются данные именно по визам типа C. Причем сбои, судя по всему, затронули пропускные пункты по всей Литве, включая аэропорты.

Вот что писал участник одного из туристических чатов сегодня в 12:35:

«Только что прилетели в аэропорт Вильнюса из «нешенгена». Виза С. Не могли пальцы отсканировать. Минут 15 мариновали, но пропустили. Нас как минимум два человека таких».

В колл-центре перевозчика Ecolines нам также подтвердили, что из-за сбоев ночью и утром автобусы прибывали в Литву с опозданием в несколько часов.

Когда восстановится нормальная работа пропускных пунктов — неизвестно. Пока есть лишь неподтвержденная информация из приграничных чатов, что литовская сторона обещает восстановить систему к 15:00. Но если вы в ближайшие часы собираетесь пересекать границу и, например, спешите в аэропорт, стоит подумать о запасных планах.

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