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«Белорусы в XXI веке все еще борются за картошку»

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  • 20.05.2025, 13:41
«Белорусы в XXI веке все еще борются за картошку»

Гомельчанка сравнила ассортимент польского и белорусского магазинов.

«Пока в Беларуси люди бегают в поисках картошки, я, переехав из Гомеля в польский городок, никак не могу перестать удивляться разнообразию овощей в крошечных магазинчиках», — пишет читательница сайта Charter97.org.

— В будке на окраине населенного пункта можно купить картофель аж пяти видов: три сорта старого, на любой вкус, по 2 злотых (это примерно 1,70 рубля), и два вида свежего — из Египта и Испании — по 5 злотых (немного больше одного евро).

Но поляки сейчас особо не бросаются закупаться картошкой, ведь наступил сезон спаржи (она здесь тоже бывает нескольких сортов) и молодой капусты — такой разной, что глаза разбегаются. Тут тебе и белокочанная, и цветная, и брокколи, и кольраби. Только ешь! Лук уже только свежий, но какого только нет! Стоишь в раздумье, какой взять. Молодая свекла с хвостиками, огурцы, помидоры, редиска. Покупайте на здоровье!

Уже приближается и ягодный сезон. Польская тепличная клубника — 20 злотых за килограмм. Замечаю, что люди покупают ее без колебаний — цена их не пугает; греческая — дешевле, но менее вкусная. Черника — 36 злотых за кило.

Что до зелени, то тут можно есть и не переесть! Разные виды салата, укроп, руккола, петрушка. И самое удивительное — когда не зайду, покупатели всегда есть. И берут преимущественно все свежее — на прошлогодние яблоки уже почти не обращают внимания. Почти каждый берет набор из трех ягод: клубника, малина, черника.

И нет тут никакой борьбы за старую картошку. Теперь это уже головная боль продавцов — как ее реализовать, когда уже выросла новая.

И так больно читать, что белорусы в XXI веке все еще борются за картошку, словно других продуктов просто не существует.

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