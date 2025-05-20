Можно ли оставлять заряжающийся телефон на ночь около кровати?
- 20.05.2025, 13:42
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Есть важные нюансы.
Согласно статистике, почти половина взрослых людей ложится спать рядом с заряжающимся смартфоном. Сама по себе эта привычка безопасная, если соблюдать базовые меры предосторожности.
Современные мобильные устройства оснащены продвинутыми системами от перегрева и перегрузки, поэтому риск возгорания минимален – но не исключен полностью, пишет «Униан».
Одна из распространенных ошибок – спать с телефоном под подушкой. Это мешает отводу тепла и может привести к перегреву, особенно если использовать неоригинальное или поврежденное зарядное устройство.
Когда устройство, адаптер питания или беспроводное зарядное устройство подключены к источнику питания, не нужно спать на них, класть их под одеяло, подушку или закрывать их телом – пишет Apple в рекомендациях к iPhone.
Еще один риск – во сне случайно согнуть кабель или придавить разъем, что может повредить провод или даже вызвать короткое замыкание.
Чтобы избежать проблем, придерживайтесь простых рекомендаций:
- Заряжайте устройство на твердой и открытой поверхности – например, на прикроватной тумбочке.
- Не накрывайте телефон тканью – подушкой, одеялом и т.п.
- Уберите смартфон хотя бы на расстояние вытянутой руки;
- Используйте только качественные и сертифицированные зарядные устройства.
Если аккумулятор нагревается, вздувается или телефон начинает вести себя странно – прекратите зарядку и покажите устройство специалисту.
Итог: спать рядом с заряжающимся телефоном в целом безопасно, но лучше держать его на расстоянии и избегать условий, которые могут привести к перегреву или поломке девайса.