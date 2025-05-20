Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России 20.05.2025, 13:48

Они затронут «теневой флот» РФ.

Совет Европейского союза во вторник, 20 мая, утвердил 17-й пакет санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщила высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети Х.

«ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 кораблей теневого флота. Новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека», — заявила она.

Также, по словам Каллас, готовятся новые санкции против России.

«Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче будет наш ответ», — добавила высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram рассказал, что новый пакет санкций содержит комплексные меры, которые ударят по ключевым элементам военной машины РФ, ее «теневому флоту» и схемах обхода экспортного контроля, пишет unian.net.

«Планируется ввести ограничения против еще 17 физических и 58 юридических лиц, а также заблокировать 189 новых судов, которые перевозят российскую нефть, оружие и похищенное украинское зерно. Всего под ограничением будут уже 342 судна. Особенно важно: под жесткие санкции попадают компании не только из РФ, но и из третьих стран - в частности из Турции, Вьетнама, Узбекистана, ОАЭ - которые помогали российскому ВПК обходить ограничения и поставляли компоненты для дронов и ракет», — отметил он.

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