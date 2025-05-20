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Минчанка нашла тайник с долларами

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  • 20.05.2025, 13:52
  • 2,612
Минчанка нашла тайник с долларами

Она стала фигурантом уголовного дела.

В Минске женщина попыталась обменять доллары, найденные в наследственном доме, но в итоге этого оказалась фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз.

38-летняя жительница столицы пришла в банк с пятью купюрами номиналом $100 образца 1996 года. Кассир заподозрила подделку и вызвала милицию.

Позже выяснилось, что женщина получила дом в наследство от бабушки. Во время ремонта под полом она обнаружила тайник с купюрами и решила обменять их, не подозревая об их происхождении.

Банкноты направили на экспертизу. Специалисты установили, что они не были выпущены Федеральной резервной системой США. Водяные знаки, защитная нить и цветопеременная краска оказались имитацией, а сами купюры — продуктом офсетной печати.

По факту сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело.

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